El senador morenista presumió que ya recibe la , programa social del gobierno federal que otorga ayuda económica a las personas mayores de 65 años.

En redes sociales, Fernández Noroña posó en una foto con su tarjeta del Banco del Bienestar, donde le serán depositados bimestralmente los poco más de 6 mil pesos que otorga el programa gubernamental.

"Feliz Feliciano, ya me llegó mi tarjeta del bienestar", expresó en la publicación que acompaña a su fotografía.

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena. Foto: captura de pantalla

En marzo pasado, el senador morenista se encontraba realizando un video en sus redes sociales cuando recordó que acababa de cumplir 65 años, por lo que ya era momento de tramitar la Pensión del Bienestar.

“¡Ya me toca...uuuu! ¡Cuándo me llega...uuuu! Ya voy a recibir mi pensión de adulto mayor”, festejó con el puño en alto y bailando en su oficina del Senado.

Lo anterior sucedió mientras pasaba por una de sus tantas polémicas, pues el legislador siempre ha replicado el discurso de la propio de la ; no obstante, días antes fue criticado por un viaje que realizó por , para participar en una reunión de legisladores, así como pasear por el Río Sena y volar en primera clase.

Aunado a ello, Fernández Noroña también fue señalado de haber comprado una , valuada en 12 millones de pesos, y de la cual, argumentó, está pagando a crédito con su sueldo de senador.

