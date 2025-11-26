De Lilly Téllez a Grecia Quiroz; todas las veces que Noroña ha ofendido a mujeres

Colectivas feministas y senadoras de oposición acusan de misógino al senador Gerardo Fernández Noroña, tras hacer comentarios despectivos hacia políticas mexicanas y periodistas, a quienes ha ofendido en redes sociales y desde su posición en tribuna del Senado de la República.

Ejemplo de ello se suscitó este martes 25 de noviembre, en pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando dijo que la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, es “ambiciosa” porque “va por la gubernatura de Michoacán”, y reiteró sus dichos en el Pleno del Senado.

“Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quiroz de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista, y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán”, dijo Gerardo Fernández Noroña en tribuna del Senado este martes.

El expresidente del Senado dijo que Grecia Quiroz tendrá todo el apoyo de los partidos de oposición debido a que requieren “figuras fascistas” para legitimar a la derecha.

Adriana Dávila Fernández

Pero esta no es la primera vez que ofende a mujeres en la política, de hecho, en 2021 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el entonces diputado por el Partido del Trabajo (PT) cometió violencia política en razón de género contra la diputada federal del PAN, Adriana Dávila Fernández.

En octubre de 2019, Fernández Noroña acudió a Tlaxcala, donde señaló el delito de la trata de personas en el estado. En referencia a Adriana Dávila, expresó: “Me dicen que hay una diputada que fue senadora que fue vinculada a este tema (trata) y que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la chingada”.

“Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”, agregó Fernández Noroña. Al respecto, los legisladores de Acción Nacional señalaron al diputado de “misógino” y Dávila lo responsabilizó de su seguridad y la de su familia, además que presentó una denuncia.

Norma Piña

El entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República también arremetió contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández y en varias ocasiones desacreditó su trayectoria como juzgadora.

Al igual que todo el oficialismo, Gerardo Fernández Noroña acusó a la presidenta del Máximo Tribunal de interferir en la reforma al Poder Judicial de la Federación y oponerse a la elección de personas juzgadoras. En marzo de este año, el senador criticó a Norma Piña y calificó su gestión como la peor en la historia del país.

“La presidenta Norma Piña es muy voraz (...) es más, sí lo voy a decir, si tuviera un poquito de decencia la ministra Norma Piña ya habría renunciado al cargo, ya se habría ido, no se esperaría al último día de agosto. (...) ha acreditado un pésimo manejo político al frente de la Suprema Corte, el peor periodo de la Corte es la presidencia de Norma Piña, yo creo que va a cargar con ese lastre para el resto de sus días. Una salida digna sería que se hubiese separado, pero bueno, hay quien se aferra al cargo hasta el último segundo”, dijo.

Azucena Uresti

En agosto de este año, el senador Gerardo Fernández Noroña arremetió contra la conductora Azucena Uresti, luego de que le llovieran críticas por adquirir una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos. En sus redes sociales, difundió información privada del supuesto domicilio de la periodista.

"Aquí ⁦Azucena Uresti en el gimnasio del edificio de Reforma 77, donde dice que no vive en un departamento de 13 millones de pesos. Que con sus cuentas y a crédito, deben haber pagado 100 millones", escribió el político a través de su cuenta de X, en la que también compartió una fotografía de la presentadora en lo que parece ser un gimnasio.

Organizaciones como Artículo 19 explicaron que este hecho puede considerarse una forma de violencia digital, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Al subrayar que la violencia digital se agrava cuando afecta a mujeres que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad como el caso de defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas.

La organización exigió al senador erradicar cualquier práctica violenta que pueda vulnerar la seguridad de Azucena Uresti. Asimismo, resaltó que aunque la información que filtró sobre la periodista no es verídica, el uso de su imagen sin consentimiento cae en actos de hostigamiento por parte de un funcionario, lo cual es reprobable y "contradice su obligación como agente del Estado".

En noviembre, Azucena Uresti acusó al morenista de acoso y espionaje, después de que el senador reportó en redes sociales que la comunicadora presuntamente compró un automóvil BMW “nuevo”.

“Me comentan que Azucena Uresti fue hoy por la mañana a comprar un nuevo BMW”, escribió Fernández Noroña el pasado miércoles 12 de noviembre. En respuesta, la periodista aseveró que el expresidente del Senado de la República es un “acumulador de mentiras”, y lo retó a brindar pruebas, como la factura de su supuesto coche. “Lo responsabilizo de cualquier cosa que me suceda al ventilar mi vida privada”, dijo.

Lilly Téllez

Desde la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña y la senadora panista Lilly Téllez han protagonizado distintos debates e intercambios de insultos por varios temas de agenda nacional como la reforma al Poder Judicial y el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En distintas ocasiones, el senador se negó a darle la palabra a la legisladora y llamó “carroñeros” a los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN). De hecho, solicitó formalmente la exclusión de la bancada del PAN de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva, por el comportamiento en tribuna de la senadora Lilly Téllez, cuyas críticas al gobierno y a Morena considera “falta de respeto”.

En un oficio dirigido al presidente de la Jucopo, Adán Augusto López, sostuvo que la senadora panista “ha ido más lejos, injuriando permanentemente en lo particular y en lo general a compañeras y compañeros de nuestro movimiento”.

El morenista acusó a toda la bancada del PAN, pero se refirió a algunos episodios protagonizados por Lilly Téllez en los que ha introducido megáfonos “para reventar sesiones de toma de protesta del personal diplomático y de diversos funcionarios del gobierno federal”.

Estudiante lo llama misógino y machista

En septiembre, la estudiante Victoria Montes de Oca Castañeda y alumna de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), encaró al legislador luego de que hiciera un llamado a erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y se lanzó diciendo que él era un "misógino y machista" por los comentarios que ha tenido contra la senadora Lilly Téllez.

“Yo tengo una pregunta para usted. No sé dónde queda lo que ahorita está tocando del tema de la mujer, del respeto y la equidad, si usted es el primero que es misógino y machista. No sé si recuerde el día que en el Senado le dijo a la senadora Lilly Téllez: ‘tú no estás para debatir, tú estás para lavar trastes’. Entonces, ¿dónde queda la congruencia que usted dice tener con la mujer?”, señaló la estudiante.

Fernández Noroña intentó defenderse pidiendo a la estudiante que precisara la fuente de esa declaración y la joven dijo que lo leyó en todos los medios de comunicación.

apr