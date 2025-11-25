Más Información

Tras reunión con Segob, transportistas aseguran que mantendrán bloqueos; no ven "sensibilidad"

Tras reunión con Segob, transportistas aseguran que mantendrán bloqueos; no ven "sensibilidad"

Alcalde de Celaya admite haberse reunido con integrantes del crimen organizado, pero asegura que no tiene acuerdo con ellos

Alcalde de Celaya admite haberse reunido con integrantes del crimen organizado, pero asegura que no tiene acuerdo con ellos

¡No es tu internet! Reportan falla en servicios de Telmex, Megacable e Izzi

¡No es tu internet! Reportan falla en servicios de Telmex, Megacable e Izzi

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Cuatro historias de violencia, cuatro mujeres que marchan este 25N; "resistir es un acto colectivo"

Cuatro historias de violencia, cuatro mujeres que marchan este 25N; "resistir es un acto colectivo"

Caso Carlos Manzo: Noroña se lanza contra Grecia Quiroz; señala que va por candidatura a gobierno de Michoacán

Caso Carlos Manzo: Noroña se lanza contra Grecia Quiroz; señala que va por candidatura a gobierno de Michoacán

El senador llamó con sarcasmo a "profesionales" a los periodistas, luego que lo plantaron en la conferencia de prensa que dio en el Senado de la República sobre sus dichos contra Grecia Quiroz, alcaldesa suplente y viuda de Carlos Manzo, en Uruapan, Michoacán.

Mientras en México se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el senado consideró "ambiciosa" a Quiroz por apostar por la gubernatura de Michoacán.

A través de su videocharla, ya la había acusado de tomar una posición de ultraderecha, mientras que reiteró su postura en el pleno del Senado.

Lee también

"Sostengo que la alcaldesa de Quiroz, Uruapan, ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno y la mayoría de gobiernos en disputa en 2027", dijo Noroña.

Ante la polémica, medios de comunicación cuestionaron a la secretaria de las Mujeres,Citlalli Hernández Mora, quien le pidió al senador a tener mayor empatía.

“El llamado a él y a todos los hombres, de todos los partidos, a tener mayor empatía, a reconstruir el sentido de las palabras sin que se deje de debatir. Es un llamado que hicimos desde la mañanera, que los hombres se sumen a la transformación contra las violencias”, señaló.

Plantan medios a Gerardo Fernández Noroña tras polémica contra Grecia Quiroz. Foto: @fernandeznorona
Plantan medios a Gerardo Fernández Noroña tras polémica contra Grecia Quiroz. Foto: @fernandeznorona

Por lo que, el senador convocó a una rueda de prensa, la cual lució vacía y afirmó que los medios lo evadieron.

"Fui a hacer frente a la campaña y los Medios de comunicación, sus representantes, evadieron.

También, en redes sociales acusó que hay una "enésima campaña en su contra, pero aseguró que él defendió a sus compañeros Leonel Godoy y Raúl Morón.

"Me parece infame que se acuse a mis compañeros Leonel Godoy Rangel y @raulmoronO del asesinato de Carlos Manzo. Es por esa declaración que sostengo que la alcaldesa Quiroz asume una posición fascista y que se despertó su ambición política", sostuvo.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]