Las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mosa no asistieron a la sesión solemne con la que la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pondrá fin a una etapa en el Máximo Tribunal del país.

Ambas ministras estaban convocadas para presenciar el informe de gestión de la presidenta del Alto Tribunal, Norma Lucía Piña Hernández, y el de los presidentes de la Primera Sala, Loreta Ortiz Ahlf; Segunda Sala, Javier Laynez Potisek. Sin embargo, "le hicieron el feo".

En una desangelada sesión, a la que asistieron los ministros en retiro Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar Morales, Guillermo Ortiz Mayagoita, Margarita Luna Ramos, entre otros funcionarios, la presidenta de la Primera Sala de la Corte, Loreta Ortiz Ahlf rindió su informe en el que afirmó que se cierra una etapa en la justicia en México, pero, dijo, ha llegado la hora de empezar a saldar las deudas históricas que no sólo persisten sino que han cobrado altos intereses”.

Lee también Exhiben casa de 12 mdp de Noroña, senador reconoce compra; "estoy pagando a crédito", dice

“No esperamos a que la historia nos juzgue, la historia se escribe con cada decisión que tomamos aquí y ahora, y su verdadero éxito no estará en los libros del mañana sino en la vida de quienes hoy encuentran en esta Corte la certeza de que su voz al fin es escuchada”.

Por su parte, el presidente de la Segunda Sala, el ministro Javier Laynez Potisek evidenció que la ministra Lenia Batres Guadarrama dejó pendientes 36 asuntos mismos que resolverá la nueva composición de la Corte.

Cabe destacar que a la sesión de informe de gestión de Piña Hernández, tampoco asistieron magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como magistrados del Consejo de la Judicatura Federal, cercanos al gobierno federal.

Tampoco asistió el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr