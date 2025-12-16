La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó el “espectáculo” de violencia que se registró el lunes en el Congreso de la Ciudad de México, cuando entre gritos y jaloneos el PAN tomó la tribuna.

En su conferencia mañanera de este martes 16 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo hizo un llamado a las legisladoras y legisladores de todos los partidos a que no haya violencia.

“Muy mal, está mal, pues que se llegue a este espectáculo que se dio ayer, la verdad. Un llamado a todos los diputados y diputadas de todos los grupos, no tienen por qué llegarse a la violencia.

Lee también Batalla campal en el Congreso de CDMX; jalones de cabello, cables desconectados y diputadas con collarín quedan grabados

“No debe ocurrir esto, se puede estar en contra de una propuesta, incluso se puede tomar una tribuna, nosotros lo hicimos en su momento en contra de algunas leyes, pero caer en actos de violencia es condenable, no debe ser”, expresó.

La sesión ordinaria en el Congreso de la Ciudad de México fue suspendida ayer luego de que diputados del PAN tomaron la tribuna al acusar que legisladores de Morena pretendían modificar el dictamen para transformar el órgano de transparencia.

“Muy mal que se llegue a ese tipo de espectáculo, no debería repetirse. Un llamado a los diputados, no tienen porque llegar a la violencia”, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al pleito con golpes y jaloneos entre diputadas y diputados del Congreso de la CDMX por la… pic.twitter.com/sXgL23e1r9 — El Universal (@El_Universal_Mx) December 16, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr