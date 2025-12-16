Más Información

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Sheinbaum reprueba “espectáculo” de violencia en el Congreso de CDMX; “es condenable”, dice

La mañanera de Sheinbaum, 16 de diciembre, minuto a minuto

César Duarte “licuó” 73.9 mdp en su gestión, detalla la FGR

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

La presidenta reprobó el “espectáculo” de violencia que se registró el lunes en el , cuando entre gritos y jaloneos el PAN tomó la tribuna.

En su conferencia mañanera de este martes 16 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo hizo un llamado a las legisladoras y legisladores de todos los partidos a que no haya violencia.

“Muy mal, está mal, pues que se llegue a este espectáculo que se dio ayer, la verdad. Un llamado a todos los diputados y diputadas de todos los grupos, no tienen por qué llegarse a la violencia.

“No debe ocurrir esto, se puede estar en contra de una propuesta, incluso se puede tomar una tribuna, nosotros lo hicimos en su momento en contra de algunas leyes, pero caer en actos de violencia es condenable, no debe ser”, expresó.

La sesión ordinaria en el Congreso de la Ciudad de México fue suspendida ayer luego de que tomaron la tribuna al acusar que legisladores de Morena pretendían modificar el dictamen para transformar el órgano de transparencia.

