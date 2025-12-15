Video viral: lanzan parodia de disputa en el Congreso de la CDMX con canción de Linkin Park

Durante la sesión ordinaria de este lunes 15 de diciembre en el Congreso de la Ciudad de México se suscitó un enfrentamiento físico y verbal luego de que diputados del PAN tomaran la tribuna tras lanzar una acusación a legisladores de Morena, quienes pretendían modificar el dictamen para transformar el órgano de transparencia.

Este encuentro terminó en gritos, jaloneos y golpes entre miembros del Congreso, por lo que la sesión tuvo que ser suspendida y reprogramada. Por su parte, la diputada panista Daniela Álvarez acusó que durante el dictamen no se respetó un acuerdo para que el nuevo órgano de transparencia sea tripartita.

Este suceso cobró vida durante la discusión de la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info-CDMX) de la Constitución capitalina, motivo principal por el cual los diputados decidieron tomar la tribuna.

Sesión en el Congreso es marcado por ritos, empujones y toma de tribuna (15/12/2025). Foto: Cuartoscuro

Una apuesta creativa: parodia con Linkin Park

Como era de esperarse, la opinión pública tomó el control de los foros en redes sociales, abriendo paso así a un intenso debate en las plataformas. Desde comentarios de indignación hasta bromas y referencias a obras de la cultura popular, X (antes Twitter) se convirtió en el escenario ideal para los comentarios.

En la plataforma de X, usuarios de la cuenta @DiputadosOut compartieron una parodia del caos que se sembró al interior de las instalaciones del Congreso. Se trata de un video que muestra otra perspectiva de la pelea, con la emblemática canción "Numb" de la banda estadounidense de rock alternativo Linkin Park.

La grabación muestra a la diputada Claudia Pérez siendo tironeada del cabello, mientras otros intentan detener el altercado. Al poco tiempo, los internautas reaccionaron, dejando salir su mejor sentido del humor en los comentarios de la publicación. "Esto es cine", escribieron. Asimismo, la cuenta compartió más versiones del video con diferentes audios virales cómicos.

Diputadas debatiendo con música de Linkin Park de fondo…



pic.twitter.com/mlOFUZ0J0N — Diputados Out of Context (@DiputadosOut) December 15, 2025

Finalmente, la publicación ya cuenta con 12 mil reproducciones en la plataforma y diversos comentarios, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la tarde de este lunes 15 de diciembre. "La música de Linkin Park es la mejor música de fondo", agregaron los usuarios.

