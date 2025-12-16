Un juez federal ordenó suspender la apertura del juicio oral que se inició a José Gregorio Lastra Hermida, “El Lastra”, presunto reclutador de sicarios para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y encargado del Rancho Izaguirre, hasta que resuelva el amparo que tramitó contra la vinculación a proceso que se le impuso por los delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Alejandro Latorre Lozano, juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, admitió a trámite la demanda de garantías y determinó que una vez que concluya la etapa intermedia, el proceso en la causa penal 182/2025 que se sigue contra “El Lastra” deberá congelarse.

“Se ordena suspender el procedimiento penal de origen, para que el juez que conoce de la causa penal 182 2025, misma de la que emana el acto reclamado, una vez concluida la etapa intermedia, suspenda el procedimiento, hasta en tanto, se le notifique la resolución ejecutoriada que recaiga en el presente asunto”, resolvió.

En marzo de este año, José Gregorio Lastra Hermida, “El Lastra”, fue vinculado a proceso por el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Mario Elizondo Martínez, tras ser detenido en la Ciudad de México por la Fiscalía General de la República (FGR), por su presunta implicación con el caso del Rancho Izaguirre, utilizado como un centro de reclutamiento y adiestramiento de sicarios para el CJNG, que eran capacitados en manejo de armas, acondicionamiento físico y técnicas de supervivencia.

Según investigaciones ministeriales, Lastra Hermida encabezó las operaciones de reclutamiento y adiestramiento del cártel, entre mayo de 2024 y marzo de 2025.

