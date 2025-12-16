Tras el desplome de una avioneta en la zona industrial de San Pedro Totoltepec, en el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de realizar el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente, aunque de manera preliminar se presume una falla técnica en la aeronave.

Durante su declaración, la Mandataria federal subrayó que será la autoridad ministerial la que establezca con certeza el origen del siniestro, en el que fallecieron todas las personas a bordo, incluido el piloto.

“Tiene que hacerse, como saben, el peritaje. La Fiscalía General de la República tiene que hacerlo para saber cuál fue la razón de esta lamentable caída”, señaló.

Lee también Avioneta se desploma en Toluca; moviliza a cuerpos de emergencia cerca del aeropuerto

Sheinbaum detalló que la avioneta transportaba a una familia que viajaba desde Acapulco con destino al Aeropuerto de Toluca, y confirmó que no hubo sobrevivientes.

“Es una familia que viajaba, venía de Acapulco hacia el aeropuerto de Toluca. Todos fallecieron, incluido el piloto. Mandamos nuestro pésame a sus familiares y amigos”, expresó.

La Presidenta indicó que, aunque existe una primera hipótesis relacionada con una falla técnica, no se puede confirmar hasta que concluyan los estudios especializados.

Lee también FGR inicia carpeta de investigación por desplome de avioneta en Toluca; despliega peritos y agentes del MP en la zona

“Parece que es una falla técnica de la aeronave, pero hasta que no se haga el peritaje no podemos especular”, puntualizó.

Asimismo, informó que ya se tuvo contacto con los propietarios del predio donde cayó la avioneta, ubicado dentro de una zona industrial, y que las autoridades competentes continúan con las diligencias correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr