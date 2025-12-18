Agentes federales realizaron un cateo en la zona montañosa central de Veracruz, donde aseguraron 32 mil litros de hidrocarburo, 19 vehículos y un inmueble.

El operativo especial de elementos de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República (FGR) se realizó en la colonia centro del municipio de Yanga.

Con el apoyo de agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos del Centro Federal Pericial Forense se ingresó al inmueble donde ubicaron dos contenedores cilíndricos metálicos, dos semirremolques tipo pipa, dos semirremolques tipo jaula, dos semirremolques con caja seca y un semirremolque tipo plana.

También fueron localizados cuatro tractocamiones (18/12/2025). Foto: Especial

Además fueron localizados cuatro tractocamiones, dos automóviles, cuatro camionetas, una moto, un dolly, un flujómetro, una motobomba, y tres tramos de maguera.

La ubicación de dicho centro huachicolero se logró como parte de las investigaciones de una carpeta de investigación iniciada por un delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

Durante el cateo, participaron además elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Secretaría de Marina-Armada de México, quienes brindaron seguridad perimetral en el lugar.

El inmueble y lo asegurado quedó a disposición del MPF, quien continúa con las diligencias de ley.

