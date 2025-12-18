LA PAZ, BCS.- Una médica fue sentenciada a dos años de prisión por el delito de homicidio culposo, tras acreditarse su responsabilidad en la muerte de una menor, en Los Cabos, Baja California Sur.

De acuerdo con lo que se conoció a través de la resolución, los hechos ocurrieron en 2019 cuando la hoy sentenciada, Laura “N”, atendió a la menor de edad en un hospital privado en aquel municipio, la diagnosticó y prescribió medicamentos, pese a contar con estudios de laboratorio, cuyos resultados fueron ignorados. Días después, el 2 de abril de ese año, la niña fue declarada sin vida.

Tras sustentarse la investigación, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), llevó el caso a juicio oral, y se presentaron las pruebas periciales y argumentos, que llevaron al Tribunal Unitario de Enjuiciamiento a determinar la responsabilidad penal de la médica por el delito de homicidio culposo.

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) confirmó hoy que, por este caso, logró la sentencia condenatoria por dos años de prisión y un monto de 513 mil 400 pesos, medida de reparación del daño.

El año pasado también se conocieron al menos dos procesos judiciales que involucraron a personal médico por presuntas negligencias en la atención a pacientes.

En mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso de una médica en La Paz, Marisela “N”, por el delito de lesiones culposas, relacionado a su responsabilidad profesional, tras la denuncia presentada por los padres de una menor que sufrió una incapacidad permanente.

De acuerdo con la investigación, la niña no fue valorada ni atendida de manera oportuna lo que derivó en daños irreversibles a su salud. El proceso sobre este caso continúa.

En el mes de agosto, autoridades confirmaron que un médico, Francisco “N”, en la localidad de Ciudad Constitución, municipio de Comondú, fue sentenciado a tres años de prisión por homicidio culposo, tras demostrarse mala praxis que derivó en el fallecimiento de una paciente en un instituto de salud municipal.

