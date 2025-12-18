Matamoros.- El Sistema DIF logró identificar a la mujer que fue abandonada en una silla de ruedas en una brecha rumbo a Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas.

Héctor Hugo Gutiérrez, procurador del sistema DIF Matamoros, dio a conocer que afortunadamente la abuelita recobró la conciencia y dijo llamarse Nilda Perales Ramos, originaria de Laredo, Texas.

La mujer fue dejaba en precarias condiciones en el kilómetro 15 del Ejido Morelos, en Matamoros.

Trascendió que tiene 90 años de edad y que fue reportada como desaparecida en Texas desde hace cinco meses, por lo que se lanzó una ficha de búsqueda.

¿Quién es Nilda?

Se informó que la mujer contaba con un reporte de no localización desde hace cinco meses en Estados Unidos y que se logró establecer contacto con autoridades y familiares en Texas.

El pasado 3 de julio, por medio de Instagram de la cuenta @rsolloa bajo el nombre de Rebecca Solloa se solicitaba el apoyo para la localización a la adulta mayor.

En ese mensaje se estableció que Nilda cruzó a México el 12 de junio y desde entonces su familia perdió contacto con ella.

La familia ya fue notificada y mantiene comunicación con las autoridades locales, aunque no se han dado a conocer públicamente más detalles sobre estos hechos.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer cómo llegó Nilda Perales Ramos hasta Matamoros y quién o quiénes la abandonaron en ese punto carretero.

Las autoridades no descartan que la mujer pudo haber sido medicada para mantenerla inconsciente, lo cual, también se investiga.

La mujer seguirá bajo cuidado médico para lograr estabilizarla y pueda brindar más información sobre quien o quienes la dejaron a su suerte.

