Reynosa, Tamaulipas.- Abandonada en una silla de ruedas fue encontrada una mujer de la tercera edad en una brecha rumbo a Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas.

Un llamado anónimo alertó a las autoridades de que cerca del kilómetro 15 del Ejido Morelos, se encontraba la mujer que se pensaba, había fallecido.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y encontraron una escena por demás conmovedora, ya que la señora se encontraba en una silla de ruedas, al parecer desmayada.

La señora fue hallada desmayada en una silla de ruedas (16/12/2025). Foto: Especial

Al valorarla, detectaron que padecía hipotermia, se encontraba débil, en malas condiciones de salud y presentaba moretones en diversas partes del cuerpo.

La mujer vestía un pantalón negro, calcetas amarillas y una sudadera gris, sobre las piernas se encontró un envase plástico de refresco que posiblemente le dejaron para que bebiera.

Los paramédicos la llevaron al Hospital General en Matamoros para que recibiera atención médica, mientras que las autoridades ya investigan para ubicar a sus familiares y determinar su responsabilidad ante el abandono de la abuelita.

