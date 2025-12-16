Más Información

Coche bomba fue accionado a distancia: fiscal de Michoacán; probables responsables están ubicados, dice

VIDEO Brugada encabeza encendido navideño en Zócalo de CDMX; "Construimos alegría y convivencia en este hermoso lugar", dice

Así cubrieron medios internacionales la pelea en el Congreso de la CDMX; "se convirtió en un ring de la WWE"

Trump ordena bloquear todos los petroleros en Venezuela; acusa financiamiento al narcotráfico

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

¿Qué acordaron México y EU en la segunda reunión de Seguridad?; armas, huachicol y extradiciones los temas claves

Reynosa, Tamaulipas.- Abandonada en una silla de ruedas fue encontrada una en una brecha rumbo a Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas.

Un llamado anónimo alertó a las autoridades de que cerca del kilómetro 15 del Ejido Morelos, se encontraba la mujer que se pensaba, había .

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y encontraron una escena por demás conmovedora, ya que la señora se encontraba en una silla de ruedas, al parecer desmayada.

La señora fue hallada desmayada en una silla de ruedas (16/12/2025). Foto: Especial
Al valorarla, detectaron que padecía , se encontraba débil, en malas condiciones de salud y presentaba moretones en diversas partes del cuerpo.

La mujer vestía un pantalón negro, calcetas amarillas y una sudadera gris, sobre las piernas se encontró un envase plástico de refresco que posiblemente le dejaron para que bebiera.

Los paramédicos la llevaron al Hospital General en Matamoros para que recibiera atención médica, mientras que las autoridades ya investigan para ubicar a sus familiares y determinar su responsabilidad ante el abandono de la abuelita.

