Monterrey, Nuevo León. - Un se registró esta tarde en calles del primer cuadro el Centro de Monterrey, lo que desquició la vialidad y afectó a comercios aledaños.

La falta de energía eléctrica generó un por los semáforos que se mantienen sin funcionar.

Avenidas importantes y diversas calles sufren apagón en Monterrey (16/12/2025). Foto: Especial
Reportes de vecinos indican que la falla se reportó poco después de las 18:00 horas en avenidas como:

  • Madero
  • Zuazua
  • Zaragoza
  • Colón

Y calles como:

  • Tapia
  • Doctor Coss
  • Escobedo
  • Emilio Carranza
  • Isaac Garza
  • Arteaga

Personal de la Comisión Federal de Electricidad () se mantiene trabajando en la zona.

