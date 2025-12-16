Monterrey, Nuevo León. - Un macroapagón se registró esta tarde en calles del primer cuadro el Centro de Monterrey, lo que desquició la vialidad y afectó a comercios aledaños.

La falta de energía eléctrica generó un caos vehicular por los semáforos que se mantienen sin funcionar.

Avenidas importantes y diversas calles sufren apagón en Monterrey (16/12/2025). Foto: Especial

Reportes de vecinos indican que la falla se reportó poco después de las 18:00 horas en avenidas como:

Madero

Zuazua

Zaragoza

Colón

Y calles como:

Tapia

Doctor Coss

Escobedo

Emilio Carranza

Isaac Garza

Arteaga

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se mantiene trabajando en la zona.

