Monterrey, Nuevo León. - Un macroapagón se registró esta tarde en calles del primer cuadro el Centro de Monterrey, lo que desquició la vialidad y afectó a comercios aledaños.
La falta de energía eléctrica generó un caos vehicular por los semáforos que se mantienen sin funcionar.
Avenidas importantes y diversas calles sufren apagón en Monterrey (16/12/2025). Foto: Especial
Reportes de vecinos indican que la falla se reportó poco después de las 18:00 horas en avenidas como:
- Madero
- Zuazua
- Zaragoza
- Colón
Y calles como:
- Tapia
- Doctor Coss
- Escobedo
- Emilio Carranza
- Isaac Garza
- Arteaga
Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se mantiene trabajando en la zona.
aov/cr
