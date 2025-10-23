La Calzada Flotante o Parque Elevado que correrá por Calzada de Tlalpan, por arriba de la Línea 2 del Metro, será un espacio peatonal que albergará una zona para exposiciones fotográficas y áreas de convivencia, de acuerdo con los renders de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) sobre el proyecto, que irá del entronque de la Plaza Pino Suárez al Metro Chabacano.

Trabajadores laboran en la construcción de la Calzada Flotante que ira sobre la Línea 2 del Metro en la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

Lee también Calzada Flotante de Tlalpan tendrá área verde y exposiciones; estas son las imágenes

Trabajadores laboran en la construcción de la Calzada Flotante que ira sobre la Línea 2 del Metro en la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

Como parte de esta construcción, también se recuperarán los pasos a desnivel para conectar la Calzada de Tlalpan de un lado a otro, trabajos que reportan un avance de 40%, según informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, este martes 21 de octubre.

Trabajadores laboran en la construcción de la Calzada Flotante que ira sobre la Línea 2 del Metro en la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

Lee también Líder del Sindicato del Metro califica construcción de ciclovía en Tlalpan como "como ocurrente y cosmética"

Trabajadores laboran en la construcción de la Calzada Flotante que ira sobre la Línea 2 del Metro en la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

En el carril confinado se observa, en ambos lados de extrema izquierda, maquinaria excavando, lo que genera tráfico vial derivado de que los automovilistas cuentan con tres de cuatro carriles.

Trabajadores laboran en la construcción de la Calzada Flotante que ira sobre la Línea 2 del Metro en la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

Lee también FOTOS: Ciclovía sobre Acoxpa sigue adelante; contará con tres tipos de confinamiento

A la par, sobre Calzada de Tlalpan se mantiene la construcción de la ciclovía La Gran Tenochtitlan, que conectará al Centro Histórico con el Estadio Banorte (antes Azteca).

Con información de Laura Arana

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot