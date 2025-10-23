Más Información
Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp
Trump presume resultados contra cárteles, con 3 mil detenidos en un mes; promete eliminar la amenaza "por completo"
Ssa apertura módulos de vacunación para temporada invernal; se aplicarán biológicos contra Covid-19, influenza y neumococo
La Calzada Flotante o Parque Elevado que correrá por Calzada de Tlalpan, por arriba de la Línea 2 del Metro, será un espacio peatonal que albergará una zona para exposiciones fotográficas y áreas de convivencia, de acuerdo con los renders de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) sobre el proyecto, que irá del entronque de la Plaza Pino Suárez al Metro Chabacano.
Lee también Calzada Flotante de Tlalpan tendrá área verde y exposiciones; estas son las imágenes
Como parte de esta construcción, también se recuperarán los pasos a desnivel para conectar la Calzada de Tlalpan de un lado a otro, trabajos que reportan un avance de 40%, según informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, este martes 21 de octubre.
Lee también Líder del Sindicato del Metro califica construcción de ciclovía en Tlalpan como "como ocurrente y cosmética"
En el carril confinado se observa, en ambos lados de extrema izquierda, maquinaria excavando, lo que genera tráfico vial derivado de que los automovilistas cuentan con tres de cuatro carriles.
Lee también FOTOS: Ciclovía sobre Acoxpa sigue adelante; contará con tres tipos de confinamiento
A la par, sobre Calzada de Tlalpan se mantiene la construcción de la ciclovía La Gran Tenochtitlan, que conectará al Centro Histórico con el Estadio Banorte (antes Azteca).
Con información de Laura Arana
maot
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]