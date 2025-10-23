Más Información

La o Parque Elevado que correrá por , por arriba de la Línea 2 del Metro, será un espacio peatonal que albergará una zona para exposiciones fotográficas y áreas de convivencia, de acuerdo con los renders de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) sobre el proyecto, que irá del entronque de la Plaza Pino Suárez al Metro Chabacano.

Trabajadores laboran en la construcción de la Calzada Flotante que ira sobre la Línea 2 del Metro en la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Trabajadores laboran en la construcción de la Calzada Flotante que ira sobre la Línea 2 del Metro en la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

Trabajadores laboran en la construcción de la Calzada Flotante que ira sobre la Línea 2 del Metro en la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Trabajadores laboran en la construcción de la Calzada Flotante que ira sobre la Línea 2 del Metro en la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

Como parte de esta construcción, también se recuperarán los pasos a desnivel para conectar la Calzada de Tlalpan de un lado a otro, trabajos que reportan un avance de 40%, según informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, este martes 21 de octubre.

Trabajadores laboran en la construcción de la Calzada Flotante que ira sobre la Línea 2 del Metro en la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Trabajadores laboran en la construcción de la Calzada Flotante que ira sobre la Línea 2 del Metro en la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

Trabajadores laboran en la construcción de la Calzada Flotante que ira sobre la Línea 2 del Metro en la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Trabajadores laboran en la construcción de la Calzada Flotante que ira sobre la Línea 2 del Metro en la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

En el carril confinado se observa, en ambos lados de extrema izquierda, maquinaria excavando, lo que genera tráfico vial derivado de que los automovilistas cuentan con tres de cuatro carriles.

Trabajadores laboran en la construcción de la Calzada Flotante que ira sobre la Línea 2 del Metro en la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Trabajadores laboran en la construcción de la Calzada Flotante que ira sobre la Línea 2 del Metro en la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

A la par, sobre Calzada de Tlalpan se mantiene la construcción de la ciclovía La Gran Tenochtitlan, que conectará al Centro Histórico con el Estadio Banorte (antes Azteca).

Con información de Laura Arana

