La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dejó claro que la construcción de la ciclovía sobre Acoxpa continuará. En rueda de prensa, comentó que actualmente se realizan asambleas para aclarar dudas a la población sobre este proyecto.
“Ahorita se están haciendo asambleas para aclarar a la población. Recordemos que siempre las ciclovías generan dudas, o no toda la población está consciente de la necesidad de la movilidad no motorizada. Entonces está en asambleas, pero va a continuar esta obra de la ciclovía en Acoxpa”, mencionó Brugada
Esta ciclovía contará con tres tipos de confinamiento según el tramo y las características del entorno urbano: ciclovía con jardinera, delimitada por guarniciones; ciclovía delimitada con guarnición; y ciclovía con macetones y pintura en piso, como parte del esquema de urbanismo táctico y señalización vial mediante vialetones o confibicis.
