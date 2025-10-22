Más Información

La jefa de Gobierno, , dejó claro que la construcción de la sobre Acoxpa continuará. En rueda de prensa, comentó que actualmente se realizan asambleas para aclarar dudas a la población sobre este proyecto.

Ciclistas circulan por la calzada Acoxpa en la que se prevé construir una ciclovía que conectará con la calzada de Tlalpan. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Ciclistas circulan por la calzada Acoxpa en la que se prevé construir una ciclovía que conectará con la calzada de Tlalpan. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Ciclistas circulan por la calzada Acoxpa en la que se prevé construir una ciclovía que conectará con la calzada de Tlalpan. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Ciclistas circulan por la calzada Acoxpa en la que se prevé construir una ciclovía que conectará con la calzada de Tlalpan. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

“Ahorita se están haciendo asambleas para aclarar a la población. Recordemos que siempre las ciclovías generan dudas, o no toda la población está consciente de la necesidad de la movilidad no motorizada. Entonces está en asambleas, pero va a continuar esta obra de la ciclovía en Acoxpa”, mencionó Brugada

Ciclistas circulan por la calzada Acoxpa en la que se prevé construir una ciclovía que conectará con la calzada de Tlalpan. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Ciclistas circulan por la calzada Acoxpa en la que se prevé construir una ciclovía que conectará con la calzada de Tlalpan. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Ciclistas circulan por la calzada Acoxpa en la que se prevé construir una ciclovía que conectará con la calzada de Tlalpan. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Ciclistas circulan por la calzada Acoxpa en la que se prevé construir una ciclovía que conectará con la calzada de Tlalpan. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Esta ciclovía contará con tres tipos de confinamiento según el tramo y las características del entorno urbano: ciclovía con jardinera, delimitada por guarniciones; ciclovía delimitada con guarnición; y ciclovía con macetones y pintura en piso, como parte del esquema de urbanismo táctico y señalización vial mediante vialetones o confibicis.

