Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: ¿quiénes se registran hoy, 5 de diciembre?

El Gobierno de México junto con la Secretaría de Bienestar, continúan con el calendario oficial para el registro de Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores, dos programas sociales que beneficiarán a millones de personas en todo el país.

Te contamos qué letras, dónde realizar el registro y qué opciones tienes para realizar la solicitud si no te es posible asistir el día que le corresponde a tu letra.

¿Quiénes se registran hoy, 5 de diciembre?

De acuerdo con el calendario oficial, compartido por Ariadna Montiel, Secretaria del Bienestar, hoy viernes 5 de diciembre, será turno de las letras: “S”, “T”, “U”, “V”, “W”, “X”, “Y” y “Z”.

Este registro está dirigido a todas las personas que no son parte del programa, convirtiéndose en una opción perfecta para recibir de forma bimestral una ayuda económica el siguiente año.

Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: ¿quiénes deben registrarse hoy, 3 de diciembre?. Foto: Ariadna Montiel

¿Dónde puedo realizar la solicitud?

Para realizar el trámite, deberás de acercarte a cualquiera de los Módulos del Bienestar, en la página oficial del Bienestar podrás encontrar cual es el más cercano a tu hogar. Recuerda que sólo podrás realizar la solicitud de lunes a sábado, en un horario de 10 am a 4pm.

¿Habrá alguna otra fecha si no puedo asistir el día de mi apellido?

Podrás realizar la solicitud el sábado 6 y sábado 13 de diciembre, ya que serán dos fechas en la que cualquier apellido podrá realizar su solicitud, sólo ten en cuenta que las filas y el tiempo de espera podrían ser más tardados.

¿Cuándo termina el calendario de registros?

De acuerdo con la información de Ariadna Montiel, todos los apellidos tendrán tres días para realizar la solicitud, siendo el sábado 13 de diciembre la última fecha. Recuerda checar canales oficiales para mantenerte al tanto de toda la información.

En el Estado de México inició la entrega de Tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar que beneficiará a 108 mil mujeres de 63 y 64 años de edad, recibirán de manera bimestral 3 mil pesos. Foto: Crisanta Espinosa/ Cuartoscuro

