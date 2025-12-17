Matamoros, Tamaulipas.- Como grave fue reportado el estado de salud de la octogenaria que fue abandonada en una brecha en Matamoros, Tamaulipas.

La mujer, fue encontrada en pésimas condiciones en una silla de ruedas cerca del kilómetro 15 del Ejido Morelos, rumbo a Playa Bagdad.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron el llamado que alertaba de una mujer que aparentemente había perdido la vida o se encontraba desmayada.

Pese a lo dramático de la escena, los paramédicos la reportaron con vida por lo que la trasladaron al Hospital General de Matamoros.

Gerardo García Salinas, director de este nosocomio, dio a conocer que hasta el momento, la abuelita no ha reaccionado y se encuentra grave debido a que fue dejada a la intemperie, sufriendo de frío y en un clima lluvioso.

Sobre estos hechos tomó conocimiento la Fiscalía de Justicia así como el Sistema DIF a fin de localizar a sus familiares y fincar responsabilidades por el abandono de la mujer.

Por medio de redes sociales se ha compartido una fotografía de Sheila Stegall quien es buscada desde julio del 2025 en Beverly Garden de Houston, Texas donde se emitió una ficha de búsqueda.

Comparan a abuela abandonada en Tamaulipas con Sheila Stegall quien es buscada desde julio del 2025 en Beverly Garden de Houston (17/12/2025). Foto: Especial

La mujer buscada en Texas aparentemente debe tener 81 años por lo que se usuarios de redes están haciendo comparaciones entre las gráfica de búsqueda y las imágenes de la anciana encontrada en Matamoros.

