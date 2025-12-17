Culiacán, Sin.- En la avenida Nicolas Bravo, en la colonia Nuevo Culiacán, en la capital del estado, un grupo armado atacó a balazos a tres personas, dos de ellos, Carlos Humberto Quintero Flores, exagente de investigación y Enrique Beltrán Angulo, empleado del Sistema de Administración Tributario fallecieron en el lugar.

Sobre la tercera víctima, cuya identidad no se dio a conocer, este tuvo que ser llevado a un hospital, al presentar impactos de bala en el cuerpo, sin que se conozca su posible relación con los hombres que fallecieron en el atentado.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas de detonaciones de armas de fuego, cerca de un establecimiento de venta de mariscos, en la zona donde se ubican las oficinas del Sistema de Administración Tributaria, por lo que al acudir verificaron que dos hombres habían perdido la vida por disparos de armas de fuego.

Lee también Caen cuatro presuntos “huachicoleros” en Yucatán; transportaban 100 mil litros de hidrocarburos sobre carretera Mérida-Umán

Según las primeras indagaciones, una de las víctimas, de nombre Carlos Humberto, exagente de la Fiscalía General del Estado, quedó muerto a bordo de un vehículo estacionado sobre la avenida Nicolás Bravo y Enrique “N”, quien se dirigía, presuntamente a un negocio de venta de cerveza falleció en el área de estacionamiento.

En relación a la persona herida, este fue auxiliado por particulares, cuya posible relación se desconoce, los cuales lo trasladaron a un hospital, por lo que los peritos de la Fiscalía General del Estado, iniciaron las primeras indagaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov