Culiacán.- La sindica de Villa Juárez, Navolato, Luz María Vega Espinoza, se convirtió en víctima colateral al resultar herida en un brazo por esquilas debido a los impactos de bala que penetraron hasta sus oficinas durante una jornada de violencia que se vivió en su jurisdicción territorial.

Un grupo armado que persiguió a balazos, en pleno centro de dicha sindicatura, a un joven de nombre Germán “N”, de 28 años, al cual privaron de la vida casi enfrente del edificio municipal, generó una serie de confrontaciones entre bandas rivales.

En este ataque con armas automáticas varios disparos penetraron una de las ventanas del edificio de la sindicatura de Villa Juárez al momento que la funcionaria municipal se encontraba trabajando en sus oficinas, por lo que esta resultó herida en uno de sus brazos por lo que fue necesario que recibiera atención médica.

Luz María Vega Espinoza, luego de ser atendida en el hospital de Villa Juárez, se retiró a su hogar y fue reportada en buenas condiciones por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación sobre este incidente que se encuentra relacionado con el asesinato de un joven que conducía una motocicleta.

Pese a que el Ejército, elementos de la Guardia Nacional, Marina y de la Policía Estatal Preventiva fueron desplazados a esa zona, no se logró detener a los miembros de los dos grupos armados que tuvieron varias confrontaciones y generaron bloqueos en dos carreteras, con unidades que incendiaron.

