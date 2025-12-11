Otro presunto implicado en el ataque incendiario en un centro nocturno de la ciudad de Puebla -ocurrido a finales de noviembre y que dejó siete muertos y 5 heridos-, fue detenido durante un cateo.

Fuerzas castrenses, navales y policiales quienes lograron la detención de César N., de 19 años de edad, quien contaba con orden de aprehensión por su presunta participación en el incendio del bar “La Coss”.

Los reportes oficiales indican que los agentes estatales y federales ejecutaron un cateo en el interior de un domicilio de la colonia Expropiación Petrolera de San Lucas Atoyatenco en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.

Tras su aseguramiento, la persona quedó a disposición del Juez de Control como probable responsable de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Por la mañana de este jueves, se había informado la detención de una mujer como presunta partícipe en el ataque incendiario del centro nocturno.

Fueron elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado, quienes lograron la captura de Isabel N., señalada de presuntamente haber participado en el ataque al bar “La Coss”.

Fue el pasado 18 de noviembre cuando un comando armado perpetró un ataque incendiario contra el centro nocturno, donde dejaron encerradas a 14 personas, cinco de las cuales murieron asfixiadas en el lugar y dos más fallecieron en hospitales.

Las primeras investigaciones -dadas a conocer por autoridades estatales- revelaron que el violento ataque pudiera estaba relacionado con el cobro de piso y el narcomenudeo.

Los hechos ocurrieron cerca de las tres de la madrugada cuando seis sujetos arribaron al table dance La Coss; los atacantes ingresaron al lugar disparando para someter a todos.

Encerraron a meseros, bailarines y clientes y rociaron gasolina en el interior y exterior del establecimiento, así como a un vehículo, para luego huir del lugar en tres motocicletas.

