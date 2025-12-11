TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS.- Cuatro presuntos usurpadores de funciones públicas, uno de ellos exagente policiaco, y que se asumieron como integrantes del Cartel de Sinaloa, fueron detenidos en Chiapas en posesión de armas de fuego y drogas, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que fueron aprehendidos Cristian N, originario de Tijuana; Jonathan N, de Tapachula; Jesús, de Sinaloa; y Carlos N, de Palenque, quien fue elemento de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), dado de baja como agente el 15 de agosto de 2025.

Los involucrados enfrentan los cargos de usurpación de funciones, uso de documentos falsos, uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias, asociación delictuosa y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Hace dos semanas se recibieron denuncias de varios incidentes delictivos cometidos en Tapachula y Huixtla. Un comando policíaco hacía recorridos preventivos cuando recibió la denuncia ciudadana que alertaba sobre personas armadas que revisaban vehículos en el tramo carretero entre Tapachula y Tuxtla Chico.

En el lugar, localizaron a los sujetos con armas y una camioneta Nissan Frontier, quienes dijeron que pertenecían a la AIIM. Portaban además documentos, aparentemente oficiales, y un vehículo con características similares a los utilizados por dicha Agencia. Al corroborar sus identidades en la base institucional de datos no se encontró registro de ellos y se les detuvo según el protocolo legal.

Les aseguraron también cuatro armas largas AR- 15, cuatro armas cortas, así como cuatro cargadores para arma corta. Asimismo, cuatro cargadores para arma larga, 120 cartuchos útiles calibre .223 milímetros, 60 cartuchos útiles calibre .9 milímetros y la camioneta Nissan Frontier con placas de circulación del estado de Chiapas.

Llevaban también 40 bolsitas con polvo blanco, al parecer cocaína, diversos documentos, dos radios de comunicación, una gorra con las siglas de la FGE y de la AIIM.

Los detenidos tenían además un porta cargador, dos fundas para pistola, dos mariconeras, cuatro charolas de identificación de la AIIM; diversos oficios de la FGE; tres identificaciones de la AIIM (Cristian "N", Jonathan "N" y Jesús "N") y 3 mil 127 pesos y siete dólares americanos.

Los detenidos que se asumieron como integrantes del Cartel de Sinaloa, y los aseguramientos serán puestos a disposición de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas en Tuxtla Gutiérrez, que determinará la procedencia legal.

Carlos "N" fue dado de baja el 15 de agosto de 2025 como elemento de la AIIM; además, se están integrando las carpetas de investigación por más delitos.

