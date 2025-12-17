Más Información

Adiós a Eduardo Hurtado, el poeta de la síntesis

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Muere la escritora y periodista cultural Mónica Maristain

Nueva York exhibe una carta de amor a Jane Austen y a sus 250 años de legado

Fallece Eduardo Hurtado, el poeta que hizo resonar la memoria

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Gil Gerard, actor nacido en el estado de Arkansas y popular por su papel como el ingenioso héroe de la serie "Buck Rogers en el siglo XXV" (Buck Rogers in the 25th Century (1979-81)) ha fallecido a la edad de 82 años.

Gerard vivía en Georgia y falleció el pasado martes a causa de "un tipo de cáncer raro y extremadamente agresivo", anunció su esposa, Janet, en una publicación de Facebook.

En 1977, Gerard interpretó a Lee Grant en el popular film "Aeropuerto 77" y protagonizó la comedia ambientada en los Apalaches, "Hooch", donde fue un destilador ilegal de alcohol, antes de liderar el reparto de "Buck Rogers en el siglo XXV", coproducida por Glen A. Larson en Universal Television, indica The Hollywood Reporter (THR).

Basada en el popular personaje de cómic que apareció en una serie de películas de 1939 protagonizada por el campeón olímpico de natación Buster Crabbe, la serie de ciencia ficción comenzó con una película previa en 1979, desarrollada tras el enorme éxito de "Star Wars" (La guerra de las galaxias).

"Buck Rogers" estuvo dos temporadas en emisión y se grabaron un total de 32 episodios hasta abril de 1981, antes de ser cancelada.

Gerard protagonizó una serie de telefilmes, incluyendo la muy popular "Help Wanted: Male" (1982), también protagonizada por Suzanne Pleshette, e interpretó a un policía soltero que enseña artes marciales a un joven Ernie Reyes Jr. en la serie "Sidekicks" (Juntos para vencer) (1986-87).

También apareció en la serie de 1990, "E.A.R.T.H." Force; presentó el reality show de 1992, "Code 3"; interpretó al Mayor Dodd en 1997 en la telenovela "Days of Our Lives"; y apareció en la comedia de Ryan Gosling y Russell Crowe, "The Nice Guys" (2016).

Gilbert Cyril Gerard, el menor de tres hermanos, nació el 23 de enero de 1943 en Little Rock, Arkansas. Su padre, Frank, era vendedor de cuchillos y su madre, Gladys, maestra.

