Una persona cercana a la familia Reiner proporcionó un relato detallado de las horas previas y posteriores al hallazgo de los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer Reiner en su residencia de Los Ángeles, según informó el New York Times.

La fuente citada por el medio estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, describió los eventos desde el momento en que una masajista llegó a la casa sin obtener respuesta hasta el descubrimiento de los cuerpos por parte de la hija de la pareja.

Según el New York Times, la masajista, al no encontrar respuesta en la puerta, llamó a Romy Reiner, quien ingresó a la casa y encontró a su padre muerto, lo que desencadenó la llamada de emergencia que alertó a los servicios.

La fuente cercana señaló que la familia tenía planes para esa misma noche y que la llegada de la masajista fue uno de los primeros indicios de que algo estaba mal.

La persona citada por el diario afirmó que nada en las semanas anteriores hacía pensar que Nick Reiner, de 32 años, fuera capaz de violencia extrema, y que la familia estaba habituada a gestionar juntos los problemas, incluido el largo historial de adicción del hijo.

El relato también incluyó detalles sobre una fiesta navideña la noche anterior, a la que asistieron Rob y Michele Reiner junto a su hijo Nick, en la que este último habría mostrado un comportamiento errático y protagonizado una discusión con su padre, aunque la fuente cercana negó que fuera una confrontación especialmente acalorada, según el New York Times.

La fuente indicó que, tras el hallazgo del cuerpo del padre, Romy Reiner no vio el de su madre y se enteró de su muerte por parte de los paramédicos que llegaron al lugar, detalló el diario. Posteriormente, las autoridades no encontraron al hijo en la casa y lo arrestaron esa misma noche en otra zona de Los Ángeles.

Este martes se presentó la acusación formal contra Nick en el condado de Los Ángeles donde fue señalado de dos cargos de homicidio y una posibilidad de ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o pena de muerte.

El fiscal a cargo del caso, Nathan Hochman, detalló en una conferencia de prensa que antes de las peticiones que se hagan ante el tribunal se tomará en cuenta los deseos de la familia Reiner.

