Fallece Eduardo Hurtado, el poeta que hizo resonar la memoria

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Sin dinero, la investigación de fósiles de dinosaurios

“La catalanidad en México está infiltrada”: José María Murià Rouret

Secretaría de Cultura, 10 años de una política centralista

Laura Restrepo ya no asistirá al Hay Festival Cartagena por la participación de María Corina Machado

Nick Reiner, quien fue arrestado bajo sospecha de asesinar a sus padres Rob y Michele Reiner, no comparecerá hoy ante el tribunal por primera vez desde los supuestos asesinatos que habría cometido en contra de sus padres, el joven de 32 aos no tiene autorización médica, señala su abogado.

De acuerdo a TMZ, Se esperaba que los fiscales decidieran si acusarían oficialmente a Nick de matar a sus padres y cómo lo hizo, pero eso tendrá que esperar, porque el abogado defensor de Nick, Alan Jackson, dice que su cliente no está médicamente autorizado para comparecer ante el tribunal.

Nick se encuentra bajo vigilancia por riesgo de suicidio en la Cárcel Central de Hombres de Los Ángeles, donde permanece detenido sin derecho a fianza. Jackson declaró esta mañana que aún no ha recibido ninguna denuncia de la fiscalía, y que tampoco cree que el tribunal la haya recibido.

TMZ documentó que Nick se comportó de forma muy extraña el sábado por la noche en la fiesta de Navidad del humorista Conan O'Brien, ahí no interactuó con los invitados y su atuendo estaba fuera de lugar.

A pesar de que se trataba de un evento bastante elegante, Nick iba con una sudadera y parecía estar drogado. Nick habría discutido a gritos con su padre Rob en la fiesta, el actor y su esposa Michele se habrían retirado de la reunión poco después.

Aunque Nick vivía en casa de sus padres, optó por registrarse en un hotel alrededor de las 4 de la mañana del domingo. Cuando el personal entró en su habitación más tarde el domingo por la mañana, encontraron la ducha "llena de sangre" y sangre en la cama.

Esa tarde, Rob y Michele fueron encontrados muertos en su casa de Brentwood con múltiples puñaladas.

Nick fue arrestado horas después y es el principal sospechoso de lo sucedido.

