Laura Restrepo ya no asistirá al Hay Festival Cartagena por la participación de María Corina Machado

La libertad creativa de Arnaldo Coen en el arte y la arquitectura

Jafar Panahi y el perdón punitivo, por Jorge Ayala Blanco

“Busco al animal salvaje que vive dentro de nosotros”: entrevista a Pilar Quintana

Luisa Valenzuela: “Para mí, escribir es avanzar hacia lo desconocido”

El concierto de Bad Bunny y el inicio del maratón Guadalupe-Reyes, en los memes de la semana

Tras la confirmación de la muerte del cineasta y su esposa, Michele, nueva información ha salido a la luz.

La pareja fue encontrada sin vida la tarde del pasado domingo. Sin embargo, el caso dio un giro dramático cuando se reveló que los cuerpos presentaban varias heridas de arma blanca y que su hijo, , era el principal sospechoso.

Ahora, medios estadounidenses confirmaron que, horas previas al crimen, la familia había asistido a una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien, donde se vieron envueltos en un fuerte pleito.

Según información publicada por TMZ, durante el evento Rob Reiner y su hijo Nick protagonizaron una acalorada discusión que fue escuchada por varios de los asistentes.

"En la fiesta, Rob y Nick tuvieron una discusión muy fuerte. Según informan fuentes de la familia Rob y Michele se fueron de la fiesta. Desconocemos si Nick también se fue", afirmó el medio.

Este lunes Nick fue arrestado por agentes del departamento de policía de Los Ángeles y puesto a disposición del juez.

Fuentes familiares también señalaron al medio que la relación entre Rob, Michele y su hijo atravesaba, desde hace meses, una etapa complicada. Según estos testimonios, el matrimonio estaba profundamente preocupado por la salud mental de Nick y por presuntos problemas de abuso de sustancias.

Nick Reiner fue acusado formalmente de homicidio y se le impuso una fianza de cuatro millones de dólares.

