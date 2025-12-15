Hace 10 años, Rob Reiner llevó al cine "Being Charlie", una película que lo acercó a su hijo Nick, de quien se había distanciado por las adicciones de este. De hecho, fue Nick quien coescribió el guion y, si bien, la cinta no llamó la atención de la crítica, para el director fue una de sus experiencias cinematográficas más fructíferas.

En 2016, Nick, quien ahora se encuentra bajo arresto por ser el posible responsable de la muerte de su padre y su madre -Michele Reiner-, se presentó junto al director en "AOL" para hablar de la película que acababan de estenar; "Being Charlie".

Luego de la presentación de la cinta, meses antes, en el Festival Internacional de Cine de Toronto, los Reiner mostraban entusiasmo por mostrar al público un esbozo de lo que vivieron como padre e hijo pues, si bien, -como explicó el director- no se trataba de un documental, sí reflejaba las vivencias de su hijo Nick que, por esa época, tenía 22 años.

"No es exactamente un documental, pero está basada en situaciones que Nick atravesó y su relación conmigo y su madre, y tú puedes hablarle un poco más de eso, Nick, si así lo deseas", dijo Rob, dando a la palabra al joven.

Nick aclaró a Ricky Camilleri -su interloculor-, que si bien, no se trataba completamente en su historia de vida, está inspirada en ella y en algunas de las etapas no postivas que había enfrentado hasta ese entonces.

Su padre agregó que sumergirse en el rodaje de "Being Charlie" se convirtió en su proyecto más personal, pues no sólo se trataba de narrar la vida de un joven con adicciones, sino de la historia de su propio hijo por lo que, esta vez, tenía que separarse por un momento de la forma en que él vivió el proceso para ponerse en lugar de Nick y plasmar correctamente lo que su hijo afrontó.

"Filmar una película así, como padre, es lo más personal que jamás hice, el hecho es que tuve que enfrentarme a las cosas que Nick pasó, y cómo lo viví yo, cómo lo vivió su madre, lo que me forzó a verlo más claramente, y entender más profundamente lo que Nick atravesó, y creo que también lo obligó a él a ver las cosas que yo vivía durante todo este proceso, lo que, definitivamente, nos hizo más cercanos uno al otro".

Anteponiendo su posición como padre, Reiner afirmó que, aún por encima de sus éxitos en taquilla como "Stand by me" y "When Harry met Sally", "Being Charlie" se convirtió en la película que más satisfacciones le dejó.

"Fue intenso, fue difícil a la vez, pero fue también la experiencia creativa más satisfactoria que he tenido nunca".

Nick indicó que para él, trabajar a lado de su padre, fue una experiencia muy agradable, cuando el entrevistador lo cuestionó acerca de qué había sido lo más duro de filmar una película con su padre.

"Realmente no fue nada difícil, fue una experiencia bastante agradeble para mí, realmente no pienso que fue complicado en absoluto", precisó.

"Discutimos por un par de cosas, pero eso nos forzó a hacer mejor la película, todo el proceso para mí me hizo entenderlo más, y pienso que me hizo un mejor papá, espero que haya sido así", complementó Rob.

La admiración de Nick a su padre, como reconoció en esa ocasión, aumentó durante el rodaje pues, si bien, en su infancia, su padre compartía actividades con él y su hermano , estas eran deportivas y, al rodar, cayó en la cuenta de lo bien que su progenitor se desempeña como cineasta.

"Cuando lo vi hacerlo, hacer algo en lo que estoy interesado, dije ´wow, realmente sabe mucho´, me hizo sentirme más cercano a él".

