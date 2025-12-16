Más Información

fue una de las primeras en pronunciarse, ante la trágica muerte de pues, la actriz no sólo trabajó con el cineasta en la película "", sino que creó un vínculo personal con toda la familia del cineasta, incluídos sus hijos,.

Rob y Michele Reiner, juntos desde 1989, fallecieron el pasado domingo, 14 de diciembre y, aunque las autoridades aún no esclarecen quién fue el responsable de sus muertes, todo indica que fue Nick, uno de los tres hijos del matrimonio.

Esta situación ha causado consternación generalizada y un dolor profundo en las personas más allegadas a los Reiner, una de ellas es Demi Moore, que trabajó con el director de cine en 1992, en la cinta donde comparte créditos con Tom Cruise, Jack Nicholson y Kevin Bacon; "A few good men".

Lee también:

Tras la pérdida de los Reiner, Moore se pronunció a través de su cuenta de Instagram, relatando las buenas épocas que vivió junto al matrimonio, pues la relación con Rob no se limitó al set, sino el hecho de que sus hijas Rumer (37), Scout LaRue (34) y Tallulah (31) nacieran casi en los mismos años en que Rob y Michele dieron al bienvenida a Jack (34), Nick (32) y Romy (28), hizo que las familias se unieran especialmente.

En esa época, Demi seguía casada con Bruce Willis.

"No hay palabras para expresar realmente la insondable devastación de perder a Rob y Michelle Reiner, nuestros hijos crecieron juntos, trabajamos juntos, y a medida que nuestras vidas se entrelazaron personal y profesionalmente siempre apreciaré los momentos y recuerdos de lo que compartimos", escribió la actriz junto a dos fotografías de la época en que trabajó con el cineasta.

La publicación tiene el "like" de sus tres hijas que, a diferencia de Demi, se limitaron a hacer cualquier tipo de comentario público.

Lee también:

La actriz remató su mensaje enviando condolencias a los afectados por la pérdida de la familia Reiner:

"Fueron personas increíbles y padres maravillosos que dieron de sí mismos para hacer del mundo un lugar mejor, mi corazón, pensamientos y oraciones están con su familia, amigos, y todos los que se ven afectados por esta tragedia".

