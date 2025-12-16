Más Información

Los Ángeles (EE.UU.), 16 dic (EFE).- , hijo del actor y director y de la fotógrafa y productora Reiner, enfrenta tras la muerte de sus padres, que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.

Hasta el momento, la defensa de Nick Reiner, acusado del asesinato de su padre, el director de cine Rob Reiner,y su madre Michelle, aseguró este martes que no ha recibido la autorización médica para presentarse hoy ante un tribunal.

El abogado Alan Jackson indicó a periodistas que "todos los reclusos" deben recibir una alta médica para comprobar que tengan las condiciones adecuadas para comparecer ante un tribunal.

Esto ha retrasado momentáneamente la presentación de la acusación formal por doble asesinato en contra de Reiner, de 32 años, ante un tribunal de Los Ángeles.

El hijo mediano de la pareja, Nick, fue arrestado y fichado por cargos de asesinato el domingo, y aunque por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen, allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O'Brien, según Los Angeles Times.

Nick Reiner vivía en una casa anexa a la de sus padres, tras luchar por décadas con una adicción a las drogas y al alcohol.

La fiscalía federal de California, a cargo del caso, tiene previsto adelantar una conferencia de prensa sobre el estado del fichaje del acusado ante el tribunal que debería suceder en las próximas horas.

