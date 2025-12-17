Más Información
Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano
Periodista Tucker Carlson afirma que Trump anunciará la "guerra con Venezuela"; el mandatario dará un mensaje a la nación
Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy
Umán, Yucatán.- Cuatro personas fueron detenidas con 100 mil litros de hidrocarburos, producto del “huachicol” en la carretera Mérida-Umán.
El suceso se reportó en ese tramo carretero, y se pudo averiguar que agentes de la Policía Municipal de Umán detectaron un tráiler.
Al marcarles el alto al operador este hizo caso omiso y se le dio alcance, al pedirle la documentación del combustible que transportaban indicaron no tenerla.
Lee también Oaxaca prevé una dulce Navidad: gobierno espera derrama económica de más de mil 600 mdp en temporada decembrina
Las autoridades confirmaron que estas personas no pudieron acreditar la procedencia y el transporte legal de la gasolina, por que se presume estarían involucrados en el "huachicoleo".
Los detenidos son Eduardo E. V., Cristian C. P., Carlos Alejandro M. G., y Carlos Z. R., quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para los fines legales correspondientes.
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]