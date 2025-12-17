Umán, Yucatán.- Cuatro personas fueron detenidas con 100 mil litros de hidrocarburos, producto del “huachicol” en la carretera Mérida-Umán.

El suceso se reportó en ese tramo carretero, y se pudo averiguar que agentes de la Policía Municipal de Umán detectaron un tráiler.

Al marcarles el alto al operador este hizo caso omiso y se le dio alcance, al pedirle la documentación del combustible que transportaban indicaron no tenerla.

Policía Municipal de Umán detectaron un tráiler sospechoso (17/12/2025). Foto: Especia

Las autoridades confirmaron que estas personas no pudieron acreditar la procedencia y el transporte legal de la gasolina, por que se presume estarían involucrados en el "huachicoleo".

Los detenidos son Eduardo E. V., Cristian C. P., Carlos Alejandro M. G., y Carlos Z. R., quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para los fines legales correspondientes.

