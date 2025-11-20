Más Información

Una toma clandestina de combustible fue localizada en la colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se ubicaron dos túneles a seis metros de profundidad, relacionados con una toma ilegal de hidrocarburo conectada a un ducto.

El alcalde Mauricio Tabe, detalló que elementos del equipo de inteligencia de Pemex localizaron los túneles dentro de un inmueble ubicado en el número 74 de la calle Gobernador M. González Calderón.

El edil descartó que haya riesgo de explosividad y la presencia de olor a combustible dentro del inmueble.

“El equipo de inteligencia de Pemex detectó desde hace ya varias semanas una baja de presión en la zona y el día de ayer [martes] arribaron aquí, al lugar, encontrando que posiblemente en este punto había huachicoleo. Encontramos dos túneles”, mencionó Tabe.

Al exterior del inmueble, el alcalde indicó que el equipo de inteligencia de Pemex indaga si hay una conexión entre el túnel y los ductos de gasolina que pasan por la zona.

“Lo único que vemos es un túnel que llega, no sabemos si tenía una conexión y retiraron la manguera, que muy probablemente es lo que haya sucedido, porque no hay una manguera o una conexión al ducto de la gasolina (..) es la labor de inteligencia que está haciendo Pemex para saber, primero, si alcanzó la toma y, segundo, qué otras perforaciones hay, porque hay dos túneles”, comentó.

Mauricio Tabe detalló que uno de los túneles tiene una dimensión de ocho metros de profundidad y siete metros de largo, “que presumimos que tenía toda la intención de llegar al ducto”.

El otro, indicó, al parecer está cubierto con tierra, por lo que probablemente estaban excavando, lo que aparenta es que la tierra está floja, “es decir, que lo rellenaron recientemente”, mientras que el otro túnel está completamente abierto.

