Mérida, Yucatán.- Tras una resolución judicial, el Registro Civil de Mérida emitió un documento inédito en Yucatán al incorporar, por primera vez, el reconocimiento legal de una identidad no binaria en un acta de nacimiento.

Este hecho constituye un avance relevante en el ámbito jurídico y administrativo del estado en materia de derechos de identidad.

La persona beneficiaria fue Betuel Cetina, quien señaló que la obtención de este documento tiene un significado que trasciende lo individual, al representar un paso importante para una comunidad, que por años ha enfrentado obstáculos para ejercer plenamente sus derechos y acceder a trámites oficiales.

El abogado promovente, Edgar Moo Montalvo, señaló que esta resolución judicial confirma que el derecho a la identidad de género forma parte del libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, y que no puede limitarse únicamente a categorías binarias.

Asimismo, subrayó que la ausencia de regulación específica no debe ser motivo para restringir derechos humanos.

“Este hecho marca un precedente importante en el estado en materia de reconocimiento de identidades no binarias” puntualizó.

Una identidad de género que no se encuadra dentro del tradicional sistema binario de género, el cual clasifica a las personas exclusivamente como hombres o mujeres. En lugar de adherirse a estas categorías rígidas, las personas no binarias experimentan su género de maneras que pueden ser diversas y fluidas.

