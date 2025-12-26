Chihuahua. - Un menor de seis años perdió tres dedos de su mano izquierda, luego de que le explotara una “palomita”, en el municipio de Hidalgo del Parral, en Chihuahua.

La tarde de este viernes, elementos de la Agencia Estatal de Investigación acudieron al Hospital General en Parral, para dar seguimiento al reporte sobre un menor de seis años de edad, que es atendido por una herida de la mano izquierda con pérdida de los dedos medio, anular y meñique producido por la explosión de una “palomita”.

De manera oficial, oficial se detalló, que agentes entrevistaron a la mamá del menor de edad lesionado, y les explicó, que este viernes, aproximadamente a las 09:30 horas se encontraba en su domicilio alimentando a su hija de 2 meses, cuando vio que su hijo traía el artefacto en sus manos.

Fue momentos después escuchó un sonido, enterándose le había explotado en la mano, por lo que de inmediato le pidió auxilio a su esposo para trasladarlo al hospital, en donde se notificó a las autoridades por las lesiones del menor.

Por lo anterior, la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía General del Estado, hacen un llamado a los adultos para que eviten exponer a los menores a los productos explosivos.

De momento se desconoce la identidad del menor y si se sancionará a los padres por omisión de cuidados.

dmrr/cr