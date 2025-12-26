Sonoyta, Sonora. - En operativo coordinado entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional (GN) derivó en el aseguramiento de droga y la detención de cuatro personas durante una diligencia de cateo realizada en Sonoyta.

La acción judicial se realizó en un inmueble ubicado en la calle Yerbabuena esquina con La Presa, colonia La Copa, dentro del municipio de General Plutarco Elías Calles, como parte de investigaciones por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Como resultado del cateo, fueron detenidas Jesús Uriel “N”, de 22 años; Elías “N”, de 27; Plácida “N”, de 47, y Yudith Isabel “N”, de 29 años, quienes quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para el seguimiento legal correspondiente.

Durante la intervención se aseguraron 18 envoltorios con metanfetamina, 11 envoltorios con marihuana, así como una videocámara tipo “cámara parásita”, presuntamente utilizada para labores de vigilancia ilícita en el sector.

Los indicios fueron debidamente embalados y procesados por peritos de la Fiscalía, integrándose a la carpeta de investigación para el fortalecimiento de las imputaciones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora refrendó su compromiso de mantener acciones coordinadas con fuerzas federales para combatir frontalmente el narcomenudeo y reforzar la seguridad en las comunidades del norte de la entidad.

dmrr/cr