Pachuca. - Un se registró la tarde de este día, luego de que un camión de carga intentó ganarle el paso al tren sobre las vías de la comunidad de Teocalco, en el municipio de Tula, .

De acuerdo con los reportes, el choque ocurrió cuando el conductor del vehículo intentó cruzar las y fue impactado por la locomotora. Tras el percance, el chofer del camión se dio a la fuga y dejó abandonada la góndola.

El impacto provocó el derrame de combustible del tanque del tren, lo que generó una fuga en la zona. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos y corporaciones de Seguridad, quienes acordonaron el área para evitar riesgos.

Personal de Protección Civil y Bomberos realizó labores para sellar la fuga de combustible y controlar la situación.

