Un nuevo incendio se registró en un basurero ubicado en la zona del Piggy Back, en la salida sur de Culiacán, por lo que fue necesario desalojar a los pepenadores, para que los cuerpos de bomberos y de Protección Civil intervinieran para tratar de controlarlo y evitar que se propague.

El nuevo siniestro surgió a solo cuatro días de que tras 90 largas horas, se lograra sofocar totalmente el incendio que se presentó en el relleno sanitario, en la parte norte de Culiacán, donde se utilizaron cañones de agua, pipas, góndolas y maquinaria pesada para abrir brechas y frenar la propagación del fuego.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros dijo que se desconoce como se inició el fuego en el basurero, donde grupos interinstitucionales en los que participan los cuerpos de auxilio y las autoridades de seguridad, trabajan para sofocar las llamas y se mantiene un perímetro de seguridad para evitar el tránsito.

Señaló que de momento no ha sido necesario desalojar a familias que viven en las cercanías del Piggy Back, donde se ha formado un basurero clandestino. Pese a que éste ha sido clausurado en varia ocasiones, las personas continúan arrojando basura y desechos en ese punto.

Medidas para evitar más incendios

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado recomendó a la población no utilizar pirotecnia, ya que pueden provocar nuevos incendios en la maleza o viviendas donde se acumulen artículos de plástico.

El pasado martes 23 de diciembre, se notificó que tras intensas labores de 90 horas, en las que participaron mas de 100 personas, entre bomberos, protección civil, voluntarios y conductores de pipas de agua, se logró sofocar totalmente el incendio que surgió en el relleno sanitario.

Sobre este siniestro, se dio a conocer que paralelo a la apertura de brechas para detener el avance del fuego, la policía municipal y la Guardia Nacional, brindaron seguridad a los vecinos cercanos al relleno sanitario.

Jesús Bill manifestó que para lograr extinguir por completo el fuego fue necesario remover cientos de toneladas de basura, escombros y se usaron cañones de agua de bomberos, abastecidos con pipas, góndolas y maquinaria especializada.

Comentó que el fuego que fue controlado desde el sábado pasado, pero se mantuvo la contención, el enfriamiento y la remoción de cientos de toneladas de basura y escombros, por lo que los trabajos se prolongaron.

