A casi un año del incendio registrado el 9 de febrero de 2025 en áreas del mercado de Flores y Hortalizas de la Central de Abasto, los trabajos de reconstrucción presentan un avance aproximado del 20 por ciento, de acuerdo con autoridades del complejo.

Uriel Dueñas Gama, coordinador de Operación de la Central de Abasto, informó que la reconstrucción se encuentra aún en una fase inicial, luego de que una parte considerable del tiempo se destinó a la demolición total de las estructuras dañadas y a la realización de estudios técnicos especializados.

Precisó que la demolición ya fue concluida en su totalidad y que se llevaron a cabo estudios estructurales y de mecánica de suelos, necesarios para determinar las condiciones del terreno y definir el nuevo proyecto constructivo en las zonas afectadas por el siniestro.

La reconstrucción del mercado de Flores y Hortalizas se encuentra aún en una fase inicial (26/12/2025). Foto: Especial

Actualmente, los trabajos se concentran en la etapa de cimentación. En el sitio se realiza el colado de zapatas donde se desplantarán las columnas que sostendrán la nueva estructura. Estas labores se desarrollan en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

El proyecto contempla la edificación de tres naves, cada una con dimensiones aproximadas de 20 por 30 metros. Las nuevas construcciones tendrán un diseño distinto al anterior, con el objetivo de reforzar la seguridad estructural y reducir riesgos ante posibles emergencias.

Entre las medidas previstas se encuentra la instalación de un sistema de hidrantes y una red hidráulica independiente destinada a la atención de incendios, así como adecuaciones en las instalaciones eléctricas. Estas acciones forman parte de un esquema preventivo derivado del siniestro ocurrido en febrero de 2025.

La fase de la demolición en el mercado de Flores y Hortalizas ya terminó (26/12/2025). Foto: Especial

Asimismo, se informó que se trabaja en la reestructuración del reglamento para los locatarios que volverán a ocupar estas áreas, con el fin de regular el uso de los espacios y evitar la colocación de estructuras que no estén contempladas en el nuevo proyecto.

El diseño de la cimentación considera una mayor capacidad de carga, ya que algunos locales podrán contar con dos niveles, característica que fue integrada desde la planeación para garantizar estabilidad y seguridad.

Las autoridades señalaron que, aunque estas medidas están calculadas inicialmente para las tres naves en reconstrucción dentro del mercado de Flores y Hortalizas, el modelo podría ampliarse gradualmente a otras zonas de la Central de Abasto.

Avanza un 20% la reconstrucción del mercado de Flores y Hortalizas tras incendio en febrero del 2025 (26/12/2025). Foto: Especial

Respecto a los plazos de conclusión, se indicó que estos dependen de factores técnicos y de las condiciones climatológicas, particularmente de la temporada de lluvias, que ha generado ajustes en el calendario de obra.

La reconstrucción es financiada por el Gobierno de la Ciudad de México, ya que el proyecto supera los recursos cubiertos por el seguro. La intervención se realiza por instrucción directa de la jefatura de Gobierno, como parte del apoyo institucional a la Central de Abasto.

Hasta el momento, el avance global de la obra se mantiene en 20 por ciento, porcentaje que incluye la demolición, los estudios técnicos y el inicio de la nueva cimentación, mientras continúan los procesos administrativos y las investigaciones relacionadas con el incendio ocurrido en febrero de 2025.

