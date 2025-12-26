La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) invertirá más de 2 mil millones para el proceso de supervisión y para el proyecto de construcción del Parque Elevado sobre la Calzada de Tlalpan.

En la Gaceta de la Ciudad de México de este miércoles 24 de diciembre, la dependencia capitalina dio a conocer el fallo de las dos licitaciones en las que resultaron ganadoras empresas para el desarrollo del proyecto que está en curso del entronque Plaza Pino Suárez hacia la estación del Metro Chabacano.

El primer concurso fue para elegir a la firma para la supervisión del Proyecto Integral para la construcción de la calzada elevada de Tlalpan CDMX entronque Plaza Pino Suárez-Estación Chabacano. Ahí resultó ganadora la empresa Delta, Proyectos y Desarrollo, S.A. de C.V, cuyo monto fue de 88 millones 464 mil 647.74 pesos.

La conclusión del contrato es para 19 de junio de 2026.

Mientras que el segundo proceso de licitación para el Proyecto Integral para la construcción de la calzada elevada, la empresa elegida fue Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V. con un costo de mil 913 millones 934 mil 355.96 pesos, a concluir el 30 de mayo de 2026.

El 13 de diciembre pasado EL UNIVERSAL publicó que el secretario de Obras y Servicios (Sobse) capitalino, Raúl Basulto, informó que hay 95% de avance en las piezas prefabricadas de concreto que conformarán la estructura del parque elevado en Calzada de Tlalpan, que tendrá una longitud de 1.8 kilómetros, y estimó que en enero próximo comience el montaje.

“A partir de enero nos dedicamos a colocar la estructura. Es una obra que tenemos programada terminar a finales de mayo, principios de junio de 2026”, indicó.

El secretario explicó que el proceso de cimentación, que parte de las cercanías de Plaza Tlaxcoaque a la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro, tiene 45% de avance y confían que este mes concluya para iniciar con el montaje de las piezas de concreto prefabricado.

Ya son visibles las primeras columnas y trabes que la Sobse instaló. Se trata de las primeras seis columnas y cuatro trabes que están ubicadas delante de la estación del Metro Pino Suárez de la Línea 2, a un costado de Plaza Tlaxcoaque.

En esa oportunidad, el secretario capitalino dijo que fueron notificados del hallazgo de restos fósiles frente al extemplo de San Antonio Abad; sin embargo hubo acompañamiento del INAH, y la obra sigue.

“Fuimos notificados que es una zona que está catalogada, tiene por ahí algunas zonas que identifican ellos que posiblemente pudiera haber algún tipo de vestigio. La obra no está detenida por el proceso de acompañamiento del INAH, sino todo lo contrario, nos están acompañando y bien en función del parque elevado”, explicó el funcionario capitalino.