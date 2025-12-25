La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció cuatro ejes clave en el Programa de Sustitución de Taxis.

El primero y más importante es la renovación de unidades, para que haya taxis híbridos y eléctricos.

El segundo eje es la creación de una app para que los taxis puedan competir con Uber o DiDi. “Así que le encargo al secretario de Movilidad que agilice, por favor, ya esta aplicación nueva y que la población sepa que puede contratar taxis por aplicación, que va a ser fácil y seguro”.

Lee también Testimonios navideños en el Zócalo; productores confían en el repunte de ventas

El tercer eje es un programa integral de seguridad en los taxis. Brugada detalló que se busca instalar sistemas de geolocalización, botones de pánico y videocámaras. “Un gran monitoreo desde los sitios de taxis (…) para garantizar la seguridad del servicio de taxis en la Ciudad”.

El último eje es la capacitación turística de los taxistas rumbo al Mundial de 2026.

“A quienes ya avanzaron en la chatarrización y en tener nuevos vehículos, serán los primeros en tener una nueva imagen, recibir apoyo y capacitación. Con la aplicación, van a ser el nuevo rostro de la movilidad en la Ciudad de México y van a contar con nuestro respaldo. Ustedes van a recibir al Mundial como la nueva cara de movilidad de la CDMX”, dijo la Jefa de Gobierno.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL