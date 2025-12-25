Más Información

Asesinan a 42 personas en vísperas y durante Nochebuena en México; Chihuahua encabeza la lista con 6 víctimas

Asesinan a 42 personas en vísperas y durante Nochebuena en México; Chihuahua encabeza la lista con 6 víctimas

Reaparece Raúl Rocha Cantú; mensaje navideño desvía conversación hacia polémica de Miss Universo 2025

Reaparece Raúl Rocha Cantú; mensaje navideño desvía conversación hacia polémica de Miss Universo 2025

En 2025 más de 400 personas cayeron al intentar escalar el muro con EU; resultaron con lesiones serias, dice embajada

En 2025 más de 400 personas cayeron al intentar escalar el muro con EU; resultaron con lesiones serias, dice embajada

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos de Navidad 2025 HOY; dos son por Netflix

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos de Navidad 2025 HOY; dos son por Netflix

De Ximena Guzmán a David Cohen: estos son los asesinatos que sacudieron a la CDMX en 2025

De Ximena Guzmán a David Cohen: estos son los asesinatos que sacudieron a la CDMX en 2025

Catean cuatro domicilios en busca de exatleta Ryan James; canadiense es ligado al Cártel de Sinaloa

Catean cuatro domicilios en busca de exatleta Ryan James; canadiense es ligado al Cártel de Sinaloa

La jefa de Gobierno, , anunció cuatro ejes clave en el Programa de Sustitución de Taxis.

El primero y más importante es la renovación de unidades, para que haya taxis híbridos y eléctricos.

El segundo eje es la creación de una app para que los taxis puedan competir con Uber o DiDi. “Así que le encargo al secretario de Movilidad que agilice, por favor, ya esta aplicación nueva y que la población sepa que puede contratar taxis por aplicación, que va a ser fácil y seguro”.

Lee también

El tercer eje es un programa integral de seguridad en los taxis. Brugada detalló que se busca instalar sistemas de geolocalización, botones de pánico y videocámaras. “Un gran monitoreo desde los sitios de taxis (…) para garantizar la seguridad del servicio de taxis en la Ciudad”.

El último eje es la capacitación turística de los taxistas rumbo al .

“A quienes ya avanzaron en la chatarrización y en tener nuevos vehículos, serán los primeros en tener una nueva imagen, recibir apoyo y capacitación. Con la aplicación, van a ser el nuevo rostro de la movilidad en la Ciudad de México y van a contar con nuestro respaldo. Ustedes van a recibir al Mundial como la nueva cara de movilidad de la CDMX”, dijo la Jefa de Gobierno.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]