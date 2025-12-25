“Cómo es Navidad las personas se acercan más a comprarme una flor”, comentó Yolanda Hernández, quien vende flores de su huerto ubicado en la alcaldía Xochimilco.

Productores de flores y otros productos ofrecen sus artículos a un costado del Zócalo capitalino y destacan que este 24 de diciembre sus ventas han mejorado en comparación con el resto del día en el que se habían colocado.

Testimonios navideños en el Zócalo; productores confían en el repunte de ventas. Foto: Arantxa Meave

Olga Díaz, productora de flores en Xochimilco desde hace varias generaciones, comenta que diciembre es la temporada baja de la nochebuena, explicando que sus mejores ventas son en noviembre y octubre. “Ahora no tanto porque las personas que nos compran en masa ya pasó la temporada”, explicó.

Sin embargo, mencionó que esta Navidad muchos turistas nacionales se acercan a su local para comprar flores de nochebuena. “No se dan tanto en otras zonas y las personas de otros estados se llevan muchísimo porque es algo muy típico de nosotros”, explicó. Detalló que está vendiendo 10 piezas de nochebuena en el Zócalo.

Testimonios navideños en el Zócalo; productores confían en el repunte de ventas. Foto: Arantxa Meave

Xóchitl Sánchez, originaria de la Sierra Mixteca en Oaxaca, produce jugo de arándano, crema y mezcal desde hace más de 10 generaciones, comentó que sus ventas han sido bajas, aunque considera que esta Navidad será alta. “Yo lo presiento porque personas están aquí en el Zócalo y se acercan y me compran”, mencionó.

Indicó que sus principales compradores son extranjeros y familias. “Se acercan mucho familias con sus niños por las cremas y mucho extranjero que les llama la atención todo esto”, dijo.

