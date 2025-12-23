Más Información
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres personas posiblemente relacionadas con el robo de dinero en efectivo a un ciudadano que pretendía adquirir un vehículo, en hechos registrados en la alcaldía Iztapalapa.
De acuerdo con el Comunicado 3689/2025, la acción se realizó con apoyo del monitoreo de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, luego de que los oficiales fueron alertados, vía frecuencia de radio, de un robo a transeúnte ocurrido en la calle Río Santiago y la Carretera a Santiago, en el Pueblo de Santiago Tepalcatlapan, alcaldía Xochimilco.
En el lugar, los policías se entrevistaron con un hombre que señaló que acudiría a la compra de un vehículo anunciado en redes sociales; sin embargo, al arribar al punto de encuentro, fue interceptado por tres sujetos que lo despojaron de sus pertenencias y del dinero en efectivo, para después huir a bordo de una camioneta color blanco.
De inmediato, los uniformados implementaron un dispositivo de búsqueda y localización en coordinación con el C2 Oriente. Mediante las cámaras de videovigilancia, los operadores ubicaron el vehículo con las características referidas circulando sobre Periférico y Eje 5, en la colonia Cabeza de Juárez, alcaldía Iztapalapa.
Al percatarse de la presencia policial, el conductor aceleró la marcha e impactó varios vehículos. Metros adelante, los tripulantes descendieron de la unidad e intentaron huir a pie, pero tras una persecución fueron detenidos.
A los tres hombres, de 41, 31 y 21 años de edad, se les realizó una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial, en la que se les aseguró dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Además, fueron reconocidos por el denunciante.
Finalmente, los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.
