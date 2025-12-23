Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres personas posiblemente relacionadas con el robo de dinero en efectivo a un ciudadano que pretendía adquirir un vehículo, en hechos registrados en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el Comunicado 3689/2025, la acción se realizó con apoyo del monitoreo de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, luego de que los oficiales fueron alertados, vía frecuencia de radio, de un robo a transeúnte ocurrido en la calle Río Santiago y la Carretera a Santiago, en el Pueblo de Santiago Tepalcatlapan, alcaldía Xochimilco.

En el lugar, los policías se entrevistaron con un hombre que señaló que acudiría a la compra de un vehículo anunciado en redes sociales; sin embargo, al arribar al punto de encuentro, fue interceptado por tres sujetos que lo despojaron de sus pertenencias y del dinero en efectivo, para después huir a bordo de una camioneta color blanco.

Detienen a tres personas presuntamente vinculadas a robo de dinero en Xochimilco; fueron detenidas en Iztapalapa. Foto: Especial.

Lee también: Inician reforzamiento del Colector Teotongo; buscan prevenir inundaciones en el oriente del Valle de México

De inmediato, los uniformados implementaron un dispositivo de búsqueda y localización en coordinación con el C2 Oriente. Mediante las cámaras de videovigilancia, los operadores ubicaron el vehículo con las características referidas circulando sobre Periférico y Eje 5, en la colonia Cabeza de Juárez, alcaldía Iztapalapa.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor aceleró la marcha e impactó varios vehículos. Metros adelante, los tripulantes descendieron de la unidad e intentaron huir a pie, pero tras una persecución fueron detenidos.

A los tres hombres, de 41, 31 y 21 años de edad, se les realizó una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial, en la que se les aseguró dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Además, fueron reconocidos por el denunciante.

Finalmente, los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr