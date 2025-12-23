Agentes de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres personas presuntamente dedicadas al robo a casa habitación en la alcaldía Benito Juárez, quienes operaban bajo un esquema coordinado y con roles definidos.

De acuerdo con la información disponible, los detenidos fueron identificados como Arisbey, Daniel y Saúl. El grupo presuntamente utilizaba un modus operandi en el que una mujer se encargaba de distraer a vigilantes o personal de seguridad, mientras los otros dos ingresaban a los domicilios para sustraer diversos objetos de valor.

Las autoridades señalaron que, en aproximadamente un mes, los presuntos responsables habrían cometido al menos tres robos a casas habitación, llevándose televisiones y pertenencias diversas, además de generar afectaciones a la tranquilidad de los vecinos.

La racha delictiva concluyó tras labores de investigación y seguimiento por parte de personal de Inteligencia de la SSC, quienes lograron ubicar y detener a los presuntos responsables.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de reconocer a los detenidos o haber sido víctimas de hechos similares, presenten su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a fin de fortalecer las investigaciones y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

