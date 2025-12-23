La alcaldía Benito Juárez reportó un balance positivo en la realización de espectáculos musicales, deportivos y culturales. Los diversos espacios de la demarcación albergaron 500 eventos masivos durante este año, presenciados por más de 6.5 millones de personas, y en los que, gracias a los operativos de seguridad, no se reportaron incidentes mayores.

“Este año, Benito Juárez se consolida como uno de los principales polos de entretenimiento de la Ciudad de México, resultado de un trabajo permanente para privilegiar el orden y la seguridad en cada evento”, expresó el alcalde Luis Mendoza.

Tan sólo el World Trade Center recibió a tres millones de asistentes a conciertos, convenciones y exposiciones, superando el aforo de recintos como el Estadio GNP, el Palacio de los Deportes y el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En la colonia Ciudad de los Deportes, los eventos realizados en el estadio y en la Plaza de Toros La México se desarrollaron sin incidentes, debido a la implementación del dispositivo de seguridad “Ladrillera”, que permite la convivencia entre asistentes y vecinos.

La alcaldía destacó que, por cinco años consecutivos, se mantiene como la más segura de la capital, de acuerdo con la ENSU del Inegi, lo que también impulsa la economía y fortalece la vocación gastronómica de la demarcación.

