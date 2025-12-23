El Gobierno de la Ciudad de México otorgará apoyos económicos por 932 mil 363 pesos a ocho personas que reportaron daños en sus negocios por los actos vandálicos del pasado 2 de octubre, durante la conmemoración del 57° aniversario de la masacre del 68.

En la Gaceta de la Ciudad de México, la Secretaría de gobierno expuso que ocho personas propietarias de establecimientos mercantiles sufrieron daños por los actos vandálicos del 2 de octubre de 2025, de las cuales 3 son mujeres y 5 hombres.

Indicó que recibirán en una sola exhibición apoyos que van desde los 9 mil 860 pesos hasta los 243 mil 185.31 pesos, de acuerdo al nivel de daño que cada uno de los locales comerciales que sufrieron daños en cortinas metálicas, cancelería y/o vidrios.

Lee también Brugada impulsa chatarrización de taxis; anuncia nueva imagen y capacitación rumbo a 2026

“Los apoyos son para atender institucionalmente la situación ocurrida por los hechos vandálicos realizados por las personas participantes en la marcha realizada el 02 de octubre de 2025, en conmemoración del 57° aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México y que de manera directa afectó a las personas propietarias de establecimientos mercantiles debido a los daños materiales causados”, dijo.

La dependencia explicó que el pasado 02 de octubre de 2025, derivado de la marcha efectuada en conmemoración del 57° aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968, el contingente y algunos grupos de choque ocasionaron daños a diversos establecimientos mercantiles ubicados en los perímetros A y B del Centro Histórico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL