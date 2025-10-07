El secretario de Gobierno, César Cravioto, aseguró que el Gobierno capitalino ha estado cercano a todos los negocios que resultaron afectados durante la marcha del 2 de octubre, incluyendo las joyerías del pasaje Majestic, los cuales, dijo, son los únicos negocios que no cuentan con seguro.

“Con todos hemos estado cercanos, ayer mismo nos reunimos con ellos, estuvimos con ellos, hoy en un rato más los acompañamos a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que sigan rindiendo sus declaraciones y para que revisen las joyas que se recuperaron de quienes pertenecen y vayan recuperando una parte”, dijo.

Precisó que este lunes se les ofreció que con el seguro del gobierno de la CDMX, se buscará de qué manera se les puede apoyar.

Comentó que la mayoría de los negocios afectados cuentan con seguro, pero se ofrecerá este apoyo a los que no cuentan lo tienen.

“Fueron seis joyerías en el pasaje Majestic, aquí en 5 de Mayo y Zócalo; una joyería que sólo sufrió afectaciones a su cortina, la joyería Bizzarro y un pequeño comercio de abarrotes, aquí también en el centro. Después, sobre Eje Central fue un Aurrerá, un 3B, un Comex y en 5 de Mayo una farmacia. Los tres comercios de Eje Central tienen seguro, el Bizarro tiene seguro; y las joyerías que están en el pasaje de Majestic son quienes no tienen seguro que en realidad no son grandes joyerías, son pequeños estantes con joyas; con todos hemos estado cercanos”, dijo.

Al respecto la jefa de Gobierno, Clara Brugada afirmó que “por supuesto” se apoyará y atenderá a los comercios afectados, con quienes ya habido reuniones.

