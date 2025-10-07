Más Información
Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación
A cuatro días de la manifestación del 2 de octubre en la que se registraron saqueos a joyerías en el Centro Histórico, algunos locales han reanudado sus actividades, pero otros todavía permanecen cerrados y en la incertidumbre ante la falta de una fecha para poder regresar a trabajar con seguridad.
Las pérdidas para algunos negocios ascienden a más de 50 millones de pesos, contó a EL UNIVERSAL una de las afectadas —quien pidió anonimato—.
El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez, ha señalado que espera que los actos vandálicos no queden impunes.
Con información de Frida Sánchez
maot