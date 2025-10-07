Más Información

A cuatro días de la en la que se registraron saqueos a joyerías en el Centro Histórico, algunos locales han reanudado sus actividades, pero otros todavía permanecen cerrados y en la incertidumbre ante la falta de una fecha para poder regresar a trabajar con seguridad.

Joyerías del Centro Histórico de la Ciudad de México continúan cerradas a cuatro días de la marcha del 2 de octubre. Foto Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL
Las pérdidas para algunos negocios ascienden a más de 50 millones de pesos, contó a una de las afectadas —quien pidió anonimato—.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez, ha señalado que espera que los actos vandálicos no queden impunes.

Con información de Frida Sánchez

