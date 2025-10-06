Un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, oficiales jubilados y familiares se manifestó este lunes en la plancha del Zócalo capitalino para exigir la destitución de mandos y mejores condiciones de seguridad para los elementos que participan en operativos durante manifestaciones.

La protesta se originó luego de los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre, cuando varios agentes resultaron lesionados con quemaduras durante los disturbios registrados en la marcha conmemorativa del movimiento estudiantil de 1968.

De acuerdo con los manifestantes, las autoridades no han ofrecido garantías suficientes para proteger al personal operativo que se despliega en eventos de riesgo, por lo que demandaron cambios estructurales y atención inmediata a sus peticiones.

Personas se manifiestan para pedir justicia por los elementos de seguridad heridos (06/10/2025). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Durante la concentración, los uniformados derribaron vallas metálicas colocadas frente a las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México, como muestra de inconformidad. A pesar de ello, la manifestación se mantuvo de manera pacífica y bajo vigilancia de otros grupos policiales.

“No estamos en contra de servir a la ciudadanía, pero tampoco queremos seguir saliendo lastimados sin equipo ni respaldo”, comentó uno de los participantes, quien pidió el anonimato por temor a represalias.

Manifestantes piden mejores condiciones de seguridad para elementos policiales (06/10/2025). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

“Nuestros compañeros del 2 de octubre fueron atacados con bombas molotov y apenas hubo apoyo médico o reconocimiento. Estamos exigiendo respeto y protección”, expresó otra agente que portaba un cartel con la frase ‘Nos cuidan si los cuidamos’.

Los policías inconformes solicitaron la destitución de algunos mandos medios, a quienes acusan de tomar decisiones sin valorar los riesgos a los que se enfrenta el personal en campo. Además, pidieron una revisión de los protocolos de actuación y el suministro adecuado de equipo de protección, como cascos, escudos y uniformes ignífugos.

Manifestantes tiran la valla protectora como elemento de informidad (06/10/2025). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

