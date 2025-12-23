La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la chatarrización de taxis, y anumetnció que las nuevas unidades tendrán otra cromática y que los operadores recibirán capacitación de cara al Mundial de 2026.

Detalló que la sustitución de unidades busca transformar el servicio de taxis en la Ciudad de México para que haya un transporte público eficiente y moderno en toda la Ciudad.

Comentó que buscan avanzar hacia la electromovilidad, por lo que deben apoyar a los concesionarios para la modernización de sus unidades. Recordó que se les apoya con 120 mil pesos a los taxistas que deciden cambiar sus unidades; se les da 150 mil pesos si deciden mudar a unidades híbridas; y 200 mil si cambian a unidad eléctrica.

CDMX renueva su flota de taxis; impulsan electromovilidad y nueva imagen rumbo al Mundial 2026. Foto: Santiago Reyes

Destacó que buscan acuerdos con empresas que venden autos eléctricos para que haya un mejor precio para los taxistas que deciden chatarrizar sus unidades y mudar a la electromovilidad.

Clara Brugada adelantó que los nuevos taxis contarán con otra cromática, y que se reforzarán las medidas de seguridad para los usuarios y conductores de taxis.

Asimismo, expuso que que los taxistas que decidieron chatarrizar sus unidades viejas, recibirán capacitación con miras al Mundial de 2026.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, comentó que la Jefa de Gobierno les ha solicitado analizar la regulación de loas apps como Uber y DiDi, y fortalecer a los taxistas de la Ciudad.

Precisó que el próximo año buscan sustituir mil taxis, pues este año sólo se logró la chatarrización de 300. Indicó que buscan que el precio de las unidades que les ofrezcan a los taxistas sea accesible.

Añadió que también impulsarán una app del Gobierno capitalino para fortalecer y eficientar el servicio de los taxistas que hay en la Ciudad.

Josefina Nava, representante del Sitio de Taxi 147, celebró la renovación de unidades, pues con esto se dignifica su profesión, en la que participan varias mujeres.

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, comentó que han detectado 700 autos abandonados en la vía pública, y que han retirado 350 unidades. En este sentido, pidió a los taxistas aprovechar este programa de chatarrización.

