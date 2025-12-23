El secreto de Leo Messi para llegar bien al Mundial 2026; la habilidad mental, su gran arma

El 24 de junio de 2026, durante la Copa del Mundo, Lionel Messi cumplirá 39 años y estará en su sexto Mundial, cifra récord que compartirá con Cristiano Ronaldo.

La Pulga, que llegó en 2023 al Inter Miami de la MLS, ya no es el mismo, es una realidad; sin embargo, tiene una cualidad única que le permite competir en un futbol cada vez más devorado por el tema físico.

La fortaleza de Leo pasa por lo mental y eso le permite llegar a otro Mundial como pieza clave de Argentina. Así lo confirma el mexicano Enrique Martínez, preparador físico del Inter Miami desde marzo.

“Realmente su juego ya no es físico, lo ha sabido llevar con experiencia, inteligencia, lectura de juego, la velocidad en la toma de decisiones, todo es un juego más mental para él”, revela en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

“Debes tener mucha inteligencia para superar el aspecto físico y él la tiene, por eso le permite jugar todavía. Seguramente va a llegar bien al Mundial”, agregó.

Luego de ganar el Mundial de Qatar 2022, la última misión pendiente de Lionel Andrés quedó consumada, pero saciar el hambre del rosarino parece imposible. Mientras esté dentro del rectángulo verde, su único deseo es ganar y así lo ha demostrado en EU.

“Con todo lo que ha ganado tiene mucha hambre de continuar. De hecho, se lo enseña a los jóvenes, no estar en zona de confort porque ya ganó todo. Aún tiene mucha hambre de ganar; en los entrenamientos se transforma y eso contagia a todos”, concluyó.