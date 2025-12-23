El mexicano Enrique Martínez, preparador físico del Inter Miami, revela cómo es trabajar con Messi, Beckham y compañía

Trabajar con nombres como Lionel Messi, David Beckham, Sergio Busquets, Luis Suárez, Javier Mascherano, Jordi Alba, entre otros, no es algo normal. Tiene su nivel de complejidad y un grado de fortuna que no todos tienen.

El mexicano Enrique Martínez, preparador físico del Inter Miami, tuvo la dicha de compartir actividades y logros junto a los ya retirados Busi y Jordi, pero seguirá junto a la Pulga y compañía.

“Son personas sencillas, muy chistosas, hacen bromas, juegan, pero tienen esa parte competitiva y se transforman de inmediato. Ahí hay que saber lidiar un poco con esa parte, darle sus tiempos, momentos, porque a pesar de que han ganado lo que han ganado quieren más”, declaró en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

“Es un buen grupo en el que hay que mantener la línea de trabajo fuerte. Un grupo interesante, porque combina jugadores jóvenes con otros experimentados”, agregó el de Baja California Sur.