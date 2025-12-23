Enrique Martínez, el mexicano que conquistó la MLS junto a Leo Messi en el Inter Miami

Enrique Martínez se preparó mentalmente para el día en el que conocería a Lionel Messi, pero cuando llegó el momento, “fue difícil controlar las emociones”.

Nueve meses después, han conquistado juntos la Major League Soccer, luego de vencer a los Whitecaps de Vancouver en la final.

El preparador físico mexicano del Inter Miami asegura que “aún no lo asimilo, sigo emocionado e impactado”. Se lo revela a EL UNIVERSAL Deportes.

El especialista de 31 años de edad enfatiza que “nunca olvidaré el momento en el que conocí a Leo” y revela que la presión fue alta en este 2025.

“Cuando existe un nivel más elevado en talento o en inversión que te acerca a los títulos, claro que hay más presión. Sí existía, pero eso no nos limitó”, agrega.

Trabajar con el astro argentino es un sueño desde marzo, pero es un reto mayúsculo para el de Baja California Sur. “Entre más experimentado sea un jugador, menos le podemos ofrecer, la verdad. Es un futbolista que se conoce tan bien... Nuestras funciones son más de orientarlo o darle los recursos, pero es diferente el trato al de un joven”, explica Martínez, aún emocionado.

“Debemos tener adaptación y flexibilidad de entender que estás trabajando con el mejor de la historia. Necesitamos ver cómo podemos ayudarlo”, destaca el ex de las Chivas y el Minnesota United.

Cuando surgió la oportunidad de llegar al club rosa, no lo dudó. Sabía el impacto que significaría en su carrera, por todo lo que envuelve a esa institución.

“Claramente, una motivación fue poder compartir y trabajar con estos gigantes del futbol. Fue tener esta oportunidad que cualquiera quisiera. Sé que, estando con ellos, me va a enriquecer mi carrera, es el poder aprender. Es un proceso de aprendizaje para mí”, concluyó.